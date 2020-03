De acuerdo a la OMS la tasa de mortalidad del COVID-19 es de 3.4% mayor que la gripe estacional

A escala global, los pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus mueren en una proporción del 3,4 %, afirmó este martes en rueda de prensa el presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Los suministros se están agotando rápidamente. La OMS estima que cada mes se necesitarán 89 millones de máscarillas médicas para hacer frente al covid-19, así como 76 millones de guantes de examen médico y 1,6 millones de gafas protectoras», advirtió Tedros.

«En comparación, la gripe estacional generalmente mata muy por debajo del 1 % de los infectados», agregó Tedros, citado en un tuit publicado este martes en la cuenta del organismo.

Asimismo, el director de la entidad hizo un llamamiento a los productores de suministros médicos para que «aumenten urgentemente la producción», de tal forma que se pueda satisfacer la demanda global en medio de la epidemia de covid-19.

Para poder satisfacer las necesidades de la comunidad médica, se necesitan aumentar los suministros de equipos de protección personal en un 40 %, precisó.

