Debido a la epidemia de Vapeo: Edad mínima para comprar tabaco en EEUU será de 21 años

El Senado de EE UU aprobó este jueves el aumento de la edad mínima para comprar tabaco en todo el país, pues pasó de 18 a 21 años. Esto, al dar luz verde a un paquete presupuestario de gasto federal de 1,4 millones de dólares, en el cual se recogía esta medida, entre otras.

Ahora la legislación queda pendiente de la aprobación del presidente de EEUU, Donald Trump, algo que, se espera, ratifique próximamente

El aumento de la edad mínima requerida para adquirir tabaco también se aplicará a la compra de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo.

La aprobación de esta legislación supone el éxito del esfuerzo de muchos estados para dificultar el acceso de los adolescentes a los cigarrillos. Hasta ahora, 19 estados y el distrito de Columbia habían aprobado leyes que prohibían la venta de estos productos a menores de 21 años.

En noviembre, Trump aseguró que apoyaba esta medida que tiene como objetivo aumentar la edad mínima para la compra de tabaco y dispositivos electrónicos.

Un mes antes, el presidente había afirmado que la Administración de Alimentos y Medicamentos del país planeaba retirar del mercado cualquier cigarrillo electrónico creado para tener sabor a tabaco.

Ante la presión de grupos conservadores y los dueños de empresas relacionadas con el vapeo, el mandatario se desdijo y no presentó una medida alternativa.

En : Salud y Vida Sana