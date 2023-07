Decenas de miles de migrantes que llegan a Nueva York duermen en la calle

Decenas de mile de migrantes que llegan a Nueva York duermen en la calle.

Varios grupos de migrantes recién llegados a Nueva York pasaron la noche del sábado afuera y en autobuses estacionados afuera de un hotel de Manhattan donde se hospedaban y las autoridades dijeron que había escasez de espacio.

Según medios locales, microbuses con capacidad para unas 15 personas comenzaron a llegar este fin de semana al Hotel Roosevelt para brindarles a los migrantes -en su mayoría hombres solteros- espacio para refrescarse durante el caluroso clima de la ciudad.

Finalmente, los automóviles fueron utilizados por muchas personas para pernoctar allí, mientras que otros lo hicieron en medio de la vía a la espera de recibir alojamiento, en los hoteles u otros lugares habilitados para tal fin donde se encuentran. navegación. Después.

Un portavoz de la oficina del alcalde le dijo a NY1: «Seguimos poniendo a los niños y las familias primero y les encontramos una cama todas las noches.

El vocero también señaló que la ciudad actualmente no tiene suficiente capacidad para los cientos de migrantes que siguen llegando cada día. La afluencia de inmigrantes -en su mayoría solicitantes de asilo de América Latina- ha llevado a Nueva York a cerca de 100.000 personas desde el año pasado, más de 50.000 de las cuales están bajo la custodia de la ciudad, que cuenta con más de un albergue para proporcionarles alimentos, registrarse sus hijos para quedarse. servicios escolares y médicos, entre otros apoyos.

Este mes, el alcalde Eric Adams anunció que se vio obligado a poner fin a su política de brindar alojamiento indefinido a todos los migrantes e introdujo un plazo de 60 días para aquellos que ya se encuentran en refugios de largo plazo, tienen años para abandonarlos y encontrar otro lugar, utilizando «amigos». o familiares» si es necesario, para garantizar que las familias con niños tengan espacio.