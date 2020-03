Descubren que el Coronavirus podría afectar el sistema reproductivo masculino.

Médicos de la ciudad china de Wuhan analizaron muestras de sangre de 81 hombres de entre 20 y 54 años que dieron positivo por el coronavirus, y revelaron, según los resultados preliminares del estudio, que el patógeno podría potencialmente afectar los niveles de hormonas sexuales en los hombres.

Los investigadores precisan que los resultados de esta investigación a pequeña escala «no son concluyentes y requieren mayor investigación», pero pueden llevar a un estudio a largo plazo de los efectos del coronavirus en el sistema reproductivo masculino. El 90 por ciento de los pacientes analizados tenían síntomas leves de la enfermedad.

Según los investigadores del Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan y el Centro de Investigación Clínica de Hubei para el Diagnóstico Prenatal y la Salud del Nacimiento, el estudio «proporciona la primera evidencia directa sobre la influencia de la condición médica de covid-19 en las hormonas sexuales masculinas, atrayendo más atención a la evaluación de la función gonadal entre los pacientes recuperados de la infección».

