Detectan nuevas formas de trasmisión del Coronavirus, COVID-19

Lo que hasta ahora era un «territorio inexplorado» según la OMS, se ha ido aclarando, y es que, el temor a que el coronavirus COVID-19 fuese trasmisible por el aire o aéreo utilizando el aire cómo vector de trasmisión podría ser el resultado del análisis que se hizo a la habitación de contención de un infectado.

En la misma se detectó rastros del coronavirus COVID-19 en el excusado y baño de la habitación, cosa que ya se conocía, la presencia del coronavirus en las heces de los infectados.

Pero también se pudo encontrar virus activos en el ventilador del aire acondicionado, y he aquí donde los investigadores se la ven enfrentados, pues algunos dicen que las particulas o gotitas de saliva viajaron hacia el aparato mientras y otros afirman que ya se ha vuelto trasmisible de forma aérea es decir el virus que tiene una magnitud de solo 0.1 micras ya puede viajar cómo esporas a través del aire.

De acuerdo a la investigación :

«Los coronavirus han sido implicados en brotes nosocomiales con contaminación ambiental como una vía de transmisión. De manera similar, se ha informado la transmisión nosocomial del coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) . Sin embargo, el modo de transmisión y el alcance del medio ambiente La contaminación es desconocida.»

Además:

«Hubo una extensa contaminación ambiental por 1 paciente con SARS-CoV-2 con afectación leve del tracto respiratorio superior. Las muestras de inodoros y lavabos fueron positivas, lo que sugiere que la eliminación viral en las heces podría ser una ruta potencial de transmisión. Las muestras posteriores a la limpieza fueron negativas, lo que sugiere que las medidas de descontaminación actuales son suficientes.»

Así mismo:

«Las muestras de aire fueron negativas a pesar del grado de contaminación ambiental. Las muestras tomadas de las salidas de escape de aire dieron positivo, lo que sugiere que las pequeñas gotas cargadas de virus pueden ser desplazadas por los flujos de aire y depositadas en equipos como los respiraderos. La muestra positiva de PPE no fue sorprendente porque las cubiertas de zapatos no son parte de las recomendaciones de PPE. El riesgo de transmisión del calzado contaminado es probablemente bajo, como lo demuestran los resultados negativos en la antesala y el corredor limpio.»

Para leer el estudio completo puede visitar https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762692

El estudio concluye que los pacientes que no reflejan aun el síntoma de la neumonía, puede contaminar más su entorno que aquellos que sí lo presentan, mientras que las pequeñas gotas de saliva que viajan en el aire son altamente contaminante además de las superficies que son tocadas o contaminadas por los infectados.

