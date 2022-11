¿Dónde queda el meridiano de Greenwich o meridiano cero?.

MADRID, ESPAÑA.- El meridiano de Greenwich es el meridiano a partir del cual se miden las longitudes, es decir, la distancia en grados, al este o al oeste, de los demás meridianos.

¿Dónde queda este meridiano? Su nombre lo dice. Recibe esta denominación porque atraviesa la localidad inglesa de Greenwich, lugar que fue elegido convencionalmente en una conferencia internacional celebrada en 1884 en Washington.

Esta línea imaginaria, también conocida como meridiano inicial o meridiano cero, es la que permite que todos los países adopten un día universal, es decir, que comience a medianoche y que tenga una duración de 24 horas.

El meriano se encuentra ubicado en la poblacion de Greewich en Inglaterra de alli se extiende tanto al norte como al sur, marcando la lína de la hora mundial de 0 GMT.



Ahora la ubicación es referencial, ya que se extiende de sur a norte, y atravesando munchos sitios en diferentes latitudes, como vemos a continuación:

Aquí debajo podemos ver en el gráfico los países que el meridiano atraviesa (azul) , tambien los que son atresados por el Ecuador.(rojo)

Esta es la lista de países atravesados por el meridiano cero y sus coordenadas.

Coordenadas

(aproximadamente) País, territorio o mar Notas

90°0′N 0°0′E Océano Ártico El Polo Norte

81°39′N 0°0′E Mar de Groenlandia

72°53′N 0°0′E Mar de Noruega

61°0′N 0°0′E Mar del Norte Arriba

53°45′N 0°0′E Bandera del Reino Unido Reino Unido Pasa por el Real Observatorio de Greenwich

50°47′N 0°0′E Canal de la Mancha

49°19′N 0°0′E Francia

42°41′N 0°0′E España Cerca de Monte Perdido (Huesca), en los Pirineos. Pasa por la autopista Zaragoza-Fraga donde hay una especie de arco que indica que por ese lugar pasa el meridiano cero.

39°56′N 0°0′E Mar Mediterráneo Castellón (Golfo de Valencia).

38°52′N 0°0′E España Denia (Alicante).

38°38′N 0°0′E España Altea (Alicante).

35°50′N 0°0′E Argelia

21°50′N 0°0′E Malí

14°59′N 0°0′E Burkina Faso

11°6′N 0°0′E Togo A lo largo de unos 600 m

11°6′N 0°0′E Ghana A lo largo de unos 16 km

10°57′N 0°0′E Togo

10°36′N 0°0′E Ghana Cruza el Lago Volta en 7°48′N 0°0′E

5°37′N 0°0′E Océano Atlántico Cruza el ecuador en 0°0′N 0°0′E

60°0′S 0°0′E Océano Antártico

68°54′S 0°0′E Antártida Tierra de la Reina Maud y final en el Polo Sur90°0′S 0°0′E

¿Por qué un dispositivo GPS situado sobre el meridiano de Greenwich no indica la longitud 0º00’00»?

Existe una diferencia angular de 5,3 segundos entre el meridiano de Greenwich y el meridiano de referencia utilizado por el sistema GPS WGS84 (denominado IRM). Es consecuencia del procedimiento utilizado para la puesta en marcha en 1958 del primer Sistema de Posicionamiento Global por satélite, cuando se usaron como base de partida del nuevo sistema geodésico las coordenadas en el sistema NAD27 de la estación de observación de satélites situada en las inmediaciones de Baltimore. La mayor precisión del nuevo método por satélite se tradujo en un desplazamiento del Meridiano 0º del Sistema GPS (utilizando la longitud de Baltimore como referencia de partida), quedando situado unos 102 metros al este del meridiano de Greenwich materializado en el Observatorio. Esto es debido a la corrección de diversos errores de concordancia entre los sistemas cartográficos europeo y norteamericano, difícilmente apreciables por los métodos de geodesia clásicos. Cuando se constató esta diferencia en 1969, se descartó la posibilidad de reajustar todo el sistema GPS para eliminar este desfase. Para más detalle, ver el artículo IERS Meridiano Internacional de Referencia.

Redacción NotiActual.com