EEUU pide a sus ciudadanos no viajar al extranjero y regresar «si pueden»

Washington instó este jueves 19-M a los ciudadanos estadounidenses a no viajar al extranjero bajo ningún pretexto y a regresar a EE UU si pueden, debido a la propagación mundial del coronavirus.

«En los países donde las opciones de salida comercial permanecen disponibles, los ciudadanos estadounidenses que viven en Estados Unidos deben prepararse para el regreso inmediato a Estados Unidos, a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un período indefinido», dijo el Departamento de Estado al aumentar sus advertencias a los viajeros a su más alto nivel.

El Departamento de Estado subrayó también que «los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero deben evitar todos los viajes internacionales».

Las autoridades diplomáticas sostuvieron que el creciente número de restricciones temporales de entrada por parte de los gobiernos, así como las cancelaciones de líneas aéreas, hacen imposible viajar sin problemas.

El Departamento señaló además que algunas embajadas de EE UU tenían una menor capacidad para ayudar a los ciudadanos debido a la salida del personal debido a la expansión del Covid-19.

Esta medida llega en un momento en que muchas fronteras se han cerrado en todo el mundo, incluida la gigantesca que existe entre Estados Unidos y Canadá. Todos los viajes desde Europa a Estados Unidos también se han suspendido.

