EEUU supera el millón de infectados y llega a las 60mil muertes por el COVID-19 ( a esta hora 9.16pm -4gmt son 59,266 muertos) . El país más afectado por la pandemia mundial del coronavirus covid-19 son los Estados Unidos de Norteamérica, las cifras indican que ha sobrepasado el millón de infectados y ha llegado a los 60mil muertos por el virus originado en China que actualmente azota a todo el planeta.

Entre los estados de la nación del norte, el más afectado es el estado de Nueva York con más de 305mil infectados y más de 23mil muertos con una tasa de mortalidad de 7,6%, seguido por New Jersey con más de 100mil infectados y casi 7000 muertos.

De forma insólita el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha adelantado que reabriría antes regiones del estado con menos casos de covid-19 que áreas como la ciudad de Nueva York, el epicentro de la crisis en EE.UU, y decímos insólito, porque es él, (el gobernador) quién se había rehusado a abrir el estado cuando Trump lo ordenó lo que deja abierta la posibilidad que su actuar sea más político que cómo un estadista.

En este sentido, detalló que las partes del estado que deseen reabrir necesitarían tener un nivel de uso de las camas de los hospitales inferior al 70 % de su capacidad, así como una tasa de transmisión del virus por debajo de 1,1.

EEUU supera el millón de infectados y llega a las 60mil muertes por el COVID-19 was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos