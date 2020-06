Efecto Coronavirus: El comercio global se hunde casi 20% en el segundo trimestre de 2020. El comercio de mercancías en el mundo que ya venía cayendo a un ritmo de 3 % interanual en el primer trimestre, continuó reduciéndose entre abril y junio, meses en los que se ha desplomado un 18,5 %, según las previsiones que publica hoy la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las cifras confirman que el segundo trimestre, en el que se dictaron masivos confinamientos en Europa, América y otras regiones, se alinean con las previsiones para todo el año emitidas por la OMC el pasado abril, que sitúan la caída del comercio global para 2020 entre un 13 % y un 32 %.

La OMC subraya que la bajada anual del comercio podría situarse en torno a la previsión más «optimista» (-13 %) si se logra un ascenso del 2,5 % en los dos trimestres restantes del año, aunque el temor a segundas oleadas de la pandemia, más tensiones comerciales y otros factores añaden incertidumbre, también para 2021.

fuente. OMC

En : Economía