El camión de Pedregà-Muñoz-Toral emerge de las dunas entre los mejores de los vehículos clásicos

Copetti vuelve a puestos de podio en quad y los motociclistas continúan afinando

Vidaña y Fernández ejercen de estrategas de las arenas para conservar el segundo puesto en H3

La undécima etapa, con sobredosis de arena, ha llevado a los pilotos de manillar a invertir el doble de tiempo, o más, que en la especial de ayer.

La regularidad y la consistencia de los participantes que compiten bajo la asistencia de Pedregà

Team, les lleva a seguir creciendo en quad y sobre las motos de dos ruedas.

Los clásicos se han adentrado en el afamado Empty Quarter árabe sacudiéndose las jornadas maratón, sin asistencia. Y, de nuevo, con gran actuación de los camioneros Pedregà, Muñoz y Toral.

Motos y quad

El estadounidense, nacido en Argentina, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha vuelto a marcar el séptimo tiempo de la especial, con 4 horas, 02 minutos y 39 segundos. Sin embargo, ha recuperado la tercera

plaza de la general de quads, con 50:39:14. Sigue líder el francés Alexandre Giroud.

El piloto venezolano de Lara Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) ha finalizado la especial en el puesto 31º con 3:47:57, desciende un puesto y es 20º de la general de Rally2, con 48:37:24; continuando

como tercer mejor motociclista americano de la categoría.

El madrileño de Villaviciosa de Odón Javier San José Yétor (132, KTM) ha invertido 5:03:11 para completar esta especial como 58º de su clase. Se mantiene 49º de Rally2, con 58 horas, 18 minutos y 29

segundos, sube un puesto (20º) entre los debutantes y es tercer mejor español.

El piloto de Melilla Sport Capital Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha sido 61º de la jornada con tiempo de 5:59:40, y asciende al 58º de la general de Rally2, acumulando ya 66:53:51 sobre su moto.

El italiano Iader Giraldi (125, KTM) concluyó 42º de la clase con registro de 4:28:06, y gana otra

plaza en la provisional de Rally2, ya 57º, con tiempo de 64:55:11. Ahora es el 27º entre los debutantes y el sexto mejor italiano de la categoría.

El valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) ha vuelto a destacar, siendo 38º de Rally2 (4:01:40) y decimosexto entre los debutantes. Cierra la tabla provisional, en el puesto 66º con 192 horas, 38 minutos y 34 segundos.

La undécima etapa se la adjudicado en Rally2 el francés Romain Dumontier con 3:03:33, que es más líder ahora, acumulando 40:41:47. En la absoluta, recupera el liderato el estadounidense Skyler Howes (38:47:43).

Esta etapa la han completado 97 pilotos, 66 de ellos en Rally2.

Continúan en la clasificación 97 participantes al manillar (ya ha habido 41 bajas), de ellos 66 en

Rally2 (26 abandonos).

Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz) han concluido el día, de nuevo, como decimoquinto mejor equipo de la general. Experimentan un ascenso de tres puestos (siete en dos etapas) en la tabla absoluta y ya son 17º, manteniendo el liderato de la categoría H1T y la diferencia respecto a sus inmediatos perseguidores. Son el tercer mejor equipo español de la absoluta.

El equipo que forman el mallorquín José Vidaña y el barcelonés Sergi Fernández (724, Mitsubishi) completó la undécima etapa en el puesto 50º general, descendiendo dos puestos más en la absoluta (21º) de clásicos; pero manteniendo el segundo lugar en la clase H3, por detrás de los franceses Galpin (10º general, han perdido una plaza), y como cuarto mejor equipo español.

Hijo y padre venezolanos Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota) han salido de las dunas en el lugar

29º absoluto, lo que les devuelve a la novena posición en H2, cediendo dos lugares en la general, ahora

19º.

La formación cántabra que integran Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan) ha sido 36º

general del día, conservando el puesto 28º absoluto y el 11º en H1.

El tándem valenciano-mallorquín que forman Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota) de ‘Un diabético en el Dakar’ completó la etapa en la plaza 31ª, lo que no a afectado a su clasificación, 14º en H2 y 29º general.

Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) han sido 68º general de la jornada. Continúan en el puesto 23º de H2 y en el 55ª de la general.

Mientras que los también barceloneses Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota), la formación más veterana del Pedregà Team, han finalizado 69º de la etapa y conservan los puestos 27º de H2 y 67º de la provisional.

En la tabla de la undécima etapa aparecen 82 equipos. Al frente de la clasificación general provisional de Classic (con 82 participantes) continúan las parejas españolas de Juan Morera y Lidia Ruba y de Carlos Santaolalla y Aran Sol.

Día 14, viernes 13, etapa 12: Ardah (Empty Quarter Marathon)-Shaybah, enlace de 191 km y especial de 185 km. (173 km enlace y 319 km especial para Classic). La antepenúltima especial para la generalidad de competidores discurre por un auténtico mar de dunas y después de un campamento sin asistencia. Para los clásicos se trata de afrontar la penúltima especial del rali (el domingo solo tienen enlace), que es la segunda más larga para ellos.