Pedregà y su formación pueden firmar nuevo éxito en el Dakar

Pedregà acaricia un nuevo éxito acompañado

del de Vidaña y Fernández a falta del enlace de 161 km

Cuatro formaciones del Pedregà Team acabarían entre los 29 mejores de clásicos

Copetti está a 136 km cronometrados de su tercer podio en quad

En una jornada trazada sobre cordillera de dunas ha vuelto a aparecer la lluvia y el barro. Para los participantes de motos y quads se trataba de la penúltima especial del rali, de 154 km.; mientras que para los de clásicos eran los últimos 262 kilómetros que puntuaban.

Por tanto, para los de los automóviles que hicieron historia antaño, salvo desgracia mecánica en el enlace de mañana de 161 km, el 45º Dakar estaría resuelto, y con éxito por parte de los integrantes del Pedregà Team, con el propio Joan Manuel González al frente, como ganador de su categoría junto a Rafa Muñoz y Jorge Toral en el camión, seguidos por José Vidaña y Sergi Fernández, segundos en la clase H3; y dos equipos más entre

los 29 mejores absolutos: los cántabros Francisco Javier y Rafael Benavente y el dúo valenciano-mallorquín

formado por Daniel Albero y Sonia Ledesma.

Además, el argentino-estadounidense Copetti acaricia su tercer podio dakariano en quad.

Motos y quad

El estadounidense nacido en Argentina, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha sido cuarto del día, por delante del líder, con 3 horas, 1 minuto y 55 segundos; y asegura esa posición en la general que le reportaría su tercer podio de quads en el Dakar, con un tiempo de 56:55:04. Sigue líder el francés Alexandre Giroud.

El piloto venezolano de Lara Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) completó la penúltima especial en el puesto 37º con 3:07:40, por lo que mantiene el lugar 21º en la general de Rally2, con 54:19:36; y es cuarto mejor motociclista americano de la categoría.

El madrileño de Villaviciosa de Odón Javier San José Yétor (132, KTM) ha terminado 48º de su

clase, con tiempo de 3:25:40. Continúa 48º de Rally2, con 64 horas, 39 minutos y 36 segundos, 20º entre los debutantes y tercer mejor español.

El italiano Iader Giraldi (125, KTM) cerró la especial como 58º de la clase con registro de 4:14:24, y

conserva la posición 55º en la provisional de Rally2, acumulando 72:13:35. Sigue 26º entre los debutantes y sexto mejor italiano de la categoría.

El piloto de Melilla Sport Capital Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha sido 56º del día con

tiempo de 4:08:43, y mantiene el 57º de la general de Rally2, con 75:28:37.

El valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) está protagonizando un final pletórico, hoy ha sido 32º

de Rally2 (3:05:47), decimotercero entre los debutantes y mejor piloto del Pedregà Team del día. Cierra la lista en el puesto 64º con 198:18:44 (con 120 horas y media de penalizaciones).

La decimotercera etapa se la ha adjudicado en Rally2 el sudafricano Michael Docherty (2:22:14). Sigue líder el francés Romain Dumontier con 45:08:23. En la absoluta, el australiano Toby Price (43:11:51) se mantiene líder, pero ahora por 12 segundos sobre el argentino Kevin Benavides.

Esta etapa la han completado 91 pilotos (3 menos que ayer), 64 de ellos en Rally2. Continúan en la clasificación 91 participantes al manillar (ya ha habido 46 bajas, 52 desde la prólogo), de ellos 64 en Rally2 (28 abandonos).

Classic

Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz) han concluido la última especial del Dakar en la posición 44º general, y, a falta del enlace final de mañana, ocupan la plaza 21ª en la provisional, y mantienen el liderato de la categoría H1T, habiendo incrementado ostensiblemente la diferencia con los segundos clasificados. Son cuarto mejor equipo español absoluto.

Si el camión de Pedregá recorre sin problemas los 161 km de enlace de la decimocuarta y última etapa, el polifacético piloto de Navàs sumará su tercer podio en el Dakar y su segunda victoria parcial, tras la inédita conseguida en quad en 2006. Pedregà parece abonado al número 7 en el desierto, pues esta era su séptima participación en carrera en el Dakar, lo ganó en quad con el dorsal 247 y ahora vuelve al éxito, con un camión

que luce el 907.

El otro logro de la formación auriazul española tiene una analogía con lo anterior: el número de dorsal de José Vidaña y Sergi Fernández, que también tiene un 7, suma 13, como el de Pedregá en su primera gran victoria.

El tándem formado por el mallorquín José Vidaña y el barcelonés Sergi Fernández (724, Mitsubishi) salió del barro de la etapa número 13 en el puesto 39º general, manteniendo el puesto 19º absoluto. Cuando superen los 161 km de enlace de mañana, acabarán segundos en la clase H3, por detrás de los franceses Galpin (11º general), y como tercer mejor equipo español.

La pareja cántabra integrada por Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan) ha cuajado una de

sus mejores especiales hoy, concluyendo en el puesto 28º de la general, como cuarto mejor equipo español del día. Por ello, ascienden otras dos plazas en la provisional, siendo ahora 24º absoluto, conservando el puesto 11º en H1.

El equipo valenciano-mallorquín que forman Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota) de ‘Un diabético en el Dakar’ ha completado la jornada en la plaza 53ª, manteniendo el puesto 12º entre los vehículos de H2 y habiendo cedido dos plazas en la general, ahora 29º.

Hijo y padre venezolanos Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota) ya saborearon ayer el amargor del

Dakar, después de tres exitosas jornadas que los habían aupado, por méritos propios, en su categoría. Hoy han sido 74º de la general. Ayer, debido a la avería de la rueda, ya cedieron dieciséis posiciones en la general y hoy ocho más, ocupando el puesto 43º, mientras que en la categoría H2 ayer perdieron nueve plazas y hoy tres más, acabando en el 21º lugar.

Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) han acabado la última especial como 60º

general y han ganado una posición, son 22º en H2 y 54ª en la general.

Y sus paisanos Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota), los más veteranos del Pedregà Team, finalizaron 62º de la etapa, y también ascienden un puesto en ambas tablas, siendo 26º de la categoría H2 y 65º de la general.

En la clasificación de la decimotercera y última especial figuran 80 equipos (dos menos que ayer). A falta del enlace de mañana, la general de Classic (con 80 participantes) tiene como primero y segundo a los equipos españoles de Juan Morera y Lidia Ruba y de Carlos Santaolalla y Aran Sol.

Día 16, domingo 15, etapa 14: Al-Hofuf-Dammam, enlace de 281 km y especial de 136 km. Para Classic, sólo enlace de 161 km. Última, corta y rápida especial para que la caravana de supervivientes ruede por las playas del golfo Pérsico.