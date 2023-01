Le restan dos etapas para culminar la prueba

Nicolás Cardona Más Cerca De La Meta En El Dakar

El motociclista venezolano Nicolás Cardona completó este viernes 13 de enero la duodécima etapa del Rally Dakar 2023 que se disputa en Arabia Saudita, actuación que lo acerca a su objetivo de culminar la carrera más dura y exigente del mundo del motor, ruta de 8500 kilómetros que tendrá su epílogo el domingo en la ciudad de Dammam.

Nicolás Cardona empleó 2 horas, 34 minutos y 32 segundos para cubrir la segunda parte de la prueba maratón en la inmensidad de la región conocida como Empty Quarter, prueba especial de 185 kilómetros cumplida sobre montañas de arena y dunas, además de un enlace de 191 kilómetros adicionales para totalizar 376 hasta llegar a Shaybah.

Al manillar de una Husqvarna 450 atendida por la formación española Pedregá Team, Nicolás Cardona concluyó la jornada doce en el puesto 56, en tanto en la clase Rally 2 se colocó en la casilla 36, al completar el recorrido con un tiempo casi idéntico al del español Rubén Saldaña, quien también compite con el equipo valenciano. El triunfo en Rally 2 volvió a corresponder al francés Romain Dumontier con tiempo de 2 horas, 2 minutos y 17 segundos, extendiendo su ventaja a 23 minutos frente al italiano Paolo Lucci, mientras el larense Cardona cedió una plaza y ahora se coloca en la vigésima primera casilla. En la tabla absoluta, Nicolás aparece en el cuadragésimo primer puesto entre los 94 centauros que continúan en acción.

El triunfador en la antepenúltima jornada del Dakar 2023 fue el chileno José Ignacio Cornejo, integrante del equipo oficial Honda, con tiempo de 1 hora, 57 minutos y 27 segundos, para aventajar por 27 segundos al australiano Daniel Sanders (Gas Gas), tercera plaza que correspondió al también oceánico Toby Price (KTM), quien vuelve a asumir el mando absoluto de la prueba al sumar 40 horas, 47 minutos y 36 segundos, con apenas 28 segundos de ventaja ante el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), mientras el argentino Kevin Benavides (KTM) es tercero a 2 minutos y 40 segundos, trío del que saldrá el nombre del vencedor.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

La penúltima jornada de la maratónica prueba se desarrollará este sábado 14, décima tercera etapa que enlazará Shaybah con Al-Hofuf, bordeando la costa oriental de la península arábiga y que transcurrirá sobre una distancia de 675 kilómetros, 154 de ellos de prueba especial y 521 de enlace.