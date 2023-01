Todos los pilotos cumplen con el trámite de situarse

y no cometer errores en la prólogo que abría el Dakar

Las formaciones de clásicos empiezan a mostrar sus intenciones

Montanari, Saldaña y Copetti los mejor situados del Pedregà Team al manillar

En Classic, Vidaña y Fernández segundos en H3, Pedregá, Muñoz y Toral terceros en H1T

Albero y Ledesma y los Ramírez han sido sextos y séptimos en H2

La mayoría de las quince formaciones que integran el Pedregà Team ha apostado por rodar seguro en la prueba prólogo del 45º Dakar, celebrada el último día del año 2022.

Prólogo en bucle, con salida y llegada en el campamento Sea Camp, de 13 km cronometrados,

prácticamente la mitad costeando el mar Rojo; si bien para los participantes de Classic ha constado de 25 km, incluyendo algo de navegación.

Motos y quad

Al manillar, el mejor tiempo lo ha marcado el italiano Tommaso Montanari (dorsal 124, Husqvarna), quien con 8 minutos y 57 segundos se ha colocado 8º en la categoría Rally2, siendo el segundo piloto de su

país, y en la posición 34º de la general de motos.

El valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) ha debutado en el rali con una buena 22ª plaza en

Rally2, con tiempo de 9:16, como tercer mejor español de la categoría, siendo 54º general.

Y el quader argentino, establecido en Estados Unidos, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha iniciado su undécima participación en la carrera estableciendo el 7º mejor crono (9:18) entre los cuatro ruedas con

manillar, siendo 56º de la general, motos incluidas. El primer líder de quads es el francés Alexandre

Giroud (8:50).

El venezolano Nicolás Alberto Cardona (95) ha llevado su KTM hasta el puesto 33º en Rally2, después de parar el crono en 9:24 tras la prólogo. Tiempo que la ha servido para ser 69º de la general de

motos.

El barcelonés Pep Mas (64, Husqvarna) se ha hecho con la posición 89ª scratch tras los 13 km de apertura, con un tiempo de 9:45 que le valía ser 48º en Rally2 y cuarto mejor español de la categoría.

Iader Giraldi (125, KTM), debutante como su compatriota Montanari, rodó en la prólogo en 10

minutos y 4 segundos, lo que le reportaba el puesto 66º en Rally2 y 109º general.

El madrileño Javier San José Yétor (132, KTM), también en su primer Dakar, ha invertido 10:13 en la primera especial para ser 71º de Rally2 y 114º general.

Javier reconocía tras acabar la prólogo: “Ya hemos calmado un poquito los nervios, tras correr la

prólogo, súper plana y muy rápida, en la que teníamos la velocidad limitada a 160 km/h. He ido rápido, pero no a tope, para no jugarte el tipo; aun así, en una frenada en curva, me he pasado largo y he perdido algo de tiempo porque se me ha calado la moto, pero me lo he pasado pipa, era muy divertida y sinuosa, con curvas de derrapar en la segunda parte; así que la hemos disfrutado. Mañana empieza lo de verdad. Tendré que salir comiendo polvo, tras el tiempo hecho en la prólogo, hasta que pueda coger mi sitio”.

Motos y quad

El melillense Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha iniciado su quinta participación con cautela, rodando en 11:18 para acabar 92º en Rally2 y 138º general.

La carrera ya ha perdido a 5 participantes, habiendo hecho meta hoy 138 pilotos de manillar, 92 dentro de la clase Rally2.

El motociclista más rápido en la primera especial, por tanto primer líder del 45º Dakar, ha sido el australiano Toby Price (8:22); mientras que el más veloz de Rally2 ha sido el sudafricano Michael Docherty con un registro de 8:35.

Classic

José Vidaña y Sergi Fernández (dorsal 724, Mitsubishi) han sido los ‘clásicos’ mejor clasificados de la formación en la prólogo, concluyendo 32º de la general, con 69 puntos, pero ocupando la segunda posición dentro de la clase H3, a 26 puntos de los líderes los franceses Galpìn.

Sergi: “Había muchas roderas, muy trillado el terreno, el coche ha ido súper bien, lo cierto es que va espectacular, José perfecto en la conducción (se ríe Vidaña y dice “mejor el copiloto”). En principio nos ha ido muy bien y somos los únicos españoles en la clase H3”.

Pedregà, en su debut en camión junto a Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz), ha logrado un meritorio tercer lugar en la clase H1T, finalizando 52º de la general con 228 puntos.

Pedregà: “Hoy, un poquito alucinado y aún sin encontrar palabras para expresarme. He salido muy

nervioso, como acongojado, porque tenía que empezar a pilotar un camión, que no lo había hecho nunca; pero, la verdad, es que cuando he terminado estaba flipado, emocionado. Ha sido muy, muy, divertido, porque, además, se ha enganchado un camión en una duna, no teníamos paso por un lado ni por el otro, y hemos tenido que buscarnos la vida y recuperar el tiempo. Para mí era impensable que pudiéramos ir así y me lo he pasado realmente bien. Ya estoy tranquilo y, ahora, que me echen lo que quieran, que me como lo que haga falta. Volver a correr me ha hecho recuperar sensaciones antiguas, que no tenía. Navegar, tener que evitar obstáculos, tener que buscarnos la vida para recuperar tiempo, ha sido un poquito como antes, por eso he disfrutado mucho. Incluso hemos remolcado a un coche, ya al final de la especial”.

Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota). La formación valenciano-mallorquina de ‘Un diabético en el Dakar’ ha arrancado muy bien, estableciendo el 21º mejor registro entre los clásicos, con 51 puntos, logrando acabar 6º en la clase H2.

Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota). Hijo y padre venezolanos finalizaron satisfechos la prólogo, y lo hicieron en la misma posición que Albero y Ledesma, 21º y con 51 puntos, siendo, por tanto, 7º en H2.

Classic

Los cántabros Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan) han concluido decimosextos en la clase H1, siendo 35º de la general de Classic con 73 puntos.

El veterano tándem formado Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota) ha completado la primera especial con 434 puntos, lo que les sitúa en el puesto 25º en H2 y 58º de la general.

Y la pareja melillense compuesta por Javier Burillo y Manuel López S. (777, Mitsubishi) ha finalizado la prólogo en la plaza 24º de H1, siendo 60º de la general con 453 puntos.

El equipo líder de Classic es el barcelonés de Kilian Revuelta y Mercedes Montamarta, también líder en la clase H1, con 23 puntos. Tras la prólogo había 88 equipos en clasificación.

Día 2, etapa 1, Sea Camp-Sea Camp, un bucle con enlace de 234 km y especial de 367 km (122 y 219 km para Classic), que combina tramos de pequeñas piedras o gravilla, pistas arenosas y primeras dunas.

DAKAR 2023 / Prensa