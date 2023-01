A Nicolás Cardona Le Resta Un Día Para Finalizar El Dakar

El larense más cerca de su objetivo en el Día de la Divina Pastora

Nicolás Cardona Le Resta Un Día Para Finalizar El Dakar

Apenas una jornada le queda por completar al motociclista venezolano Nicolás Cardona, quien este sábado 14 de enero recorrió la décima tercera y penúltima etapa del Dakar 2023 que se disputa en Arabia Saudita, cierre que está pautado el domingo con un trayecto de 417 kilómetros que concluirá en la ciudad de Dammam, en las costas del golfo arábigo.

Nicolás Cardona finalizó la etapa 13 – su número favorito – en el sexagésimo lugar en la general a los mandos de una Husqvarna atendida por el equipo español Pedregá Team, mientras en la clase Rally 2 (para los pilotos que no cuentan con respaldo directo de equipos oficiales o de fábrica) en la casilla 37, al completar los 154 kilómetros de prueba especial en 3 horas, 7 minutos y 40 segundos, para luego continuar el larguísimo enlace de más de 500 kilómetros hacia el norte en la región oriental de la península que unió a las poblaciones de Shaybah con Al-Hofuf.

Con su desempeño en la penúltima jornada, el barquisimetano Cardona mejora del cuadragésimo primero al trigésimo octavo puesto en la clasificación general entre el casi centenar de pilotos que siguen en la contienda, en tanto en la modalidad Rally 2 se mantiene en la vigésima primera casilla, modalidad que muestra el francés Romain Dumontier como virtual ganador al poseer media hora de renta frente al italiano Paolo Lucci. Nicolás Cardona además es el tercer mejor latinoamericano en esta clase, clasificación extraoficial que lidera el argentino Stefano Caimi (décimo), con el chileno Patricio Cabrera (vigésimo) un peldaño delante del criollo.

“La etapa de hoy estuvo muy bien pese a algunos inconvenientes en las dunas – explicó Nicolás Cardona – Hemos tenido cuatro etapas de puras dunas súper exigentes, pero bien. Hoy completamos un enlace de 511 kilómetros de los cuales nos llovió 200 kilómetros. Ya aquí en el campamento; hemos tenido mala señal para comunicarnos en estos últimos días. Solo nos queda la última etapa del domingo, una especial de ciento y pico de kilómetros y 160 de enlace creo. Enfocado en terminar y alcanzar la meta. A pesar de estar lejos de Barquisimeto, hoy es un día muy importante para mí por ser guaro, al ser el Día de la Divina Pastora”.

El drama y emoción de este Dakar en la versión de las motos quedó nuevamente de manifiesto tras la victoria del argentino Kevin Benavides (KTM), seguido del surafricano Michael Docherty (ganador en Rally 2 en una Husqvarna), podio del día que completó el menor de los Benavides, Luciano (Husqvarna), mientras el puntero de la general, Toby Price, quedó quinto a 2 minutos y medio de su compañero en la formación oficial KTM. La definición del Dakar 2023 será uno de las más cerrados en sus 45 años de historia, con tres centauros separados por algo más de 90 segundos, dúo de cabeza que muestra al australiano Toby Price y el argentino Kevin Benavides separados por apenas 12 segundos, mientras el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna) está a un minuto y medio luego de más de 43 horas acumuladas de pruebas especiales.

La masacrante competencia del motor volvió a demostrar su dureza extrema cuando en la jornada sabatina se registraron varios abandonos, entre ellos dos de los protagonistas estelares como el joven estadounidense Mason Klein (Husqvarna), quien no se presentó en la salida como consecuencia de las molestias físicas acumuladas después de varías caídas, mientras el austriaco Matthias Walkner (KTM) sufrió un peligroso accidente que lo dejó fuera de carrera.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

El día final a cumplirse el domingo no será ningún paseo, porque los pilotos tendrán que cumplir 417 kilómetros entre Al-Hofuf y Dammam de los cuales 136 corresponden a la prueba especial donde se definirá el nombre del campeón del cuadragésimo quinto Dakar en la versión de motos.