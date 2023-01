Un quad, un camión y un coche del Pedregà Team en la recta final del Dakar

Pedregà, con Muñoz y Toral, son genuino ejemplo de eficiencia como asistencia y como competidores San José, Giraldi y Lahadil continúan su progresión a falta de 290 km de especiales

Vidaña y Fernández siguen segundos en H3 y los Ramírez pierden una rueda en la especial

La duodécima etapa -de las más cortas- se ha librado sobre un auténtico mar de dunas y después de que los participantes hayan tenido que cuidar de su propia mecánica en la pasada noche, sin asistencias.

Copetti se mantiene en plaza de podio en quad y San José, Giraldi y Al-lal Lahadil continúan ascendiendo en moto.

Para los participantes de Classic ha sido la segunda especial más larga (319 km), y penúltima del rali para ellos, la más traicionera para el dúo venezolano de los Ramírez; mientras que los camioneros Pedregà, Muñoz y Toral vuelven a destacar.

Motos y quad

Por tercer día consecutivo, el estadounidense nacido en Argentina, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha marcado el séptimo tiempo de la especial, con 3 horas, 13 minutos y 55 segundos, que le permite

asegurar la tercera posición de la general de quads, con 53:53:09. Sigue líder Alexandre Giroud.

El piloto venezolano de Lara Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) ha finalizado la especial en el puesto 36º con 2:34:32, baja otro lugar en la general de Rally2, donde es 21º, con 51:11:56; y ahora es

cuarto mejor motociclista americano de la categoría.

El madrileño de Villaviciosa de Odón Javier San José Yétor (132, KTM) ha invertido 2:55:27 para completar esta especial como 45º de su clase. Sube al puesto 48º de Rally2, con 61 horas, 13 minutos y

56 segundos, sigue 20º entre los debutantes y tercer mejor español.

El italiano Iader Giraldi (125, KTM) concluyó 50º de la clase con registro de 3:04:00, y gana otras dos posiciones en la provisional de Rally2, ya 55º, con tiempo de 67:59:11. Ahora es el 26º entre los

debutantes y el sexto mejor italiano de la categoría.

El piloto de Melilla Sport Capital Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha sido 62º de la jornada con tiempo de 4:26:03, y asciende al 57º de la general de Rally2, acumulando ya 71:19:54 sobre su moto.

El valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) ha vuelto a destacar, siendo 35º de Rally2 (2:34:23), volviendo al top 15 del día entre los debutantes. Cierra la tabla provisional, en el puesto 64º con 195 horas, 12 minutos y 57 segundos.

La duodécima etapa ha sido cosa de los dos dominadores de Rally2, pues el francés Romain Dumontier y el sudafricano Michael Docherty la han cubierto en idéntico tiempo: 2:02:17; por lo que Dumontier se mantiene al frente de la provisional con 42:44:04. En la absoluta, el australiano Toby Price (40:47:36) le arrebata, por 28 segundos, el liderato el estadounidense Skyler Howes.

Esta etapa la han completado 94 pilotos, 64 de ellos en Rally2. Continúan en la clasificación 94 participantes al manillar (ya ha habido 43 bajas, 49 desde la prólogo), de ellos 64 en Rally2 (28 abandonos).

Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz), a pesar de las labores de asistencia en carrera, han logrado finalizar la etapa con el decimosexto mejor resultado general, y ya ocupan esa misma posición en la provisional. Además, a falta de la última especial de mañana, mantienen el liderato de la categoría H1T y la interesante diferencia con sus inmediatos perseguidores. Continúan como tercer mejor equipo español absoluto.

La dupla que forman el mallorquín José Vidaña y el barcelonés Sergi Fernández (724, Mitsubishi) cerró

la duodécima etapa en el puesto 43º general, recuperando el lugar que defendían hace dos días, 19º. Conservan el segundo puesto en la clase H3, por detrás de los franceses Galpin (10º general), y como cuarto mejor equipo español, a falta de una especial.

Sergi: “En estas dos últimas etapas han sufrido mucho las mecánicas, ayer más de motor, y al ser especiales con medias muy altas, entonces es fácil impactar con obstáculos y fastidiar cosas. Nuestros mayores rivales salen primeros y, cuando hay navegación, siempre arranca, hace alrededor de 1 km y para a miccionar, y todos los demás tiramos. Hoy, como otros días, hemos ido abriendo tramos; pero en la primera prueba de

regularidad han abierto pista ellos, se han comido una duna cortada, de peligro 2, y la brutal suspensión de su

coche la ha absorbido. Nosotros hemos pasado como a 90 km/h, hemos volado y hemos caído de morro, una bofetada maja y han sufrido el impacto las rótulas. Como era la primera de regularidad y hemos palmado puntos, hemos dicho vamos a conservar y acabar la etapa bien. Ya hemos reparado, para aguantar la especial de mañana y acabar el rali”.

El equipo cántabro de Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan) ha concluido 41º general del día y ascienden dos plazas en la provisional, siendo ahora 26º absoluto, y siguen 11º en H1.

El dúo valenciano-mallorquín de Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota) de ‘Un diabético en el

Dakar’ finalizó la jornada en la plaza 46ª, y los resultados del día les aúpan dos posiciones en las tablas, son ya

12º entre los H2 y 27º de la general.

El gran Dakar que estaban realizando hijo y padre venezolanos Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota) se ha truncado cuando su vehículo ha perdido una rueda, que se ha arrancado, en plena especial. La pérdida de tiempo en la reparación, asistidos por el camión de Pedregà, los ha llevado a culminar el día en el lugar 70º general. Esto ha provocado una caída de 16 posiciones en la general, donde ahora ocupan el puesto 35º, mientras que en la categoría H2 han pasado de ser novenos, tras tres memorables jornadas anteriores, a la 18ª plaza.

La tripulación barcelonesa de Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) ha sido 53º general de la etapa. Un día más, se mantienen en el puesto 23º de H2 y en el 55ª de la general.

Y los también barceloneses Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota), los veteranos del Pedregà Team, han concluido 58º de la etapa. Conservan el puesto 27º de la categoría H2, pero ascienden un lugar en la general, ahora son 66º.

En la tabla de la duodécima etapa figuran 82 equipos. Siguen liderando la clasificación general provisional de Classic (con 82 participantes) las parejas españolas de Juan Morera y Lidia Ruba y de Carlos Santaolalla y Aran Sol.

Día 15, sábado 14, etapa 13: Shaybah–Al-Hofuf, enlace de 521 km y especial de 154 km. (218 km enlace y 262 km especial para Classic). Penúltima especial para la generalidad de competidores y última para los de Classic sobre cordillera de dunas.