Cambios en la ruta durante la sexta etapa

Nicolás Cardona mantiene posiciones en el dakar

El motociclista venezolano Nicolás Cardona completó este viernes 6 de enero la sexta etapa del Dakar 2023, después de cubrir la desértica ruta en la posición 57 en el pelotón que tuvo a 121 centauros en el punto de salida en Ha’il con llegada en Riyhad, desempeño que le permite ubicarse en el cuadragésimo peldaño en la clasificación general.

Nicolás Cardona, a los mandos de una Husqvarna 450 del equipo Pedregá Team, se confirma además en el grupo de los veinte mejores en la categoría Rally 2, en la que a pesar de haber concluido en la casilla 32 tras emplear 4 horas, 21 minutos y 31 segundos, queda en el décimo noveno puesto en su clase con un tiempo acumulado de 33 horas, 7 minutos y 32 segundos, división Rally 2 que es comandada por el francés Romain Dumontier con 28 horas, 9 minutos y 19 segundos.

Después del fuerte golpe que recibió en la zona intercostal durante la etapa del jueves, el barquisimetano Cardona optó el viernes por apretar los dientes y completar la distancia sin tomar mayores riesgos, palabra que igualmente no existe en esta prueba ante los constantes peligros que suponen conducir a más de 130 kmsh sobre terrenos inhóspitos en los que cualquier distracción puede provocar una caída de consideración.

La sexta etapa tuvo como vencedor absoluto al argentino Luciano Benavides en una Husqvarna, en tanto su compañero de marca del equipo de fábrica, el norteamericano Skyler Howes, sigue al frente de la clasificación absoluta con un registro acumulado de 26 horas, 31 minutos con 52 segundos, con 3 minutos y medio de renta frente al australiano Toby Price en una KTM.

En el apartado no oficial de los centauros latinoamericanos, Nicolás Cardona sigue en la segunda colocación en la clase Rally2, vanguardia que conserva el argentino Stefano Caimi quien aparece noveno absoluto en esta división, trío que completa el chileno Patricio Cabrera en la vigésima segunda plaza. En la estelar Rally GP, los hermanos argentinos Kevin y Luciano Benavides, además de los chilenos Pablo Quintanilla y José Ignacio Cornejo, batallan por la victoria absoluta al consolidarse entre los diez primeros divididos por un puñado de minutos.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

Las torrenciales precipitaciones que han afectado durante la semana la parte norte y central de la península arábiga, llevaron a los promotores del Dakar a modificar de manera sustancial la ruta tanto de la sexta etapa como de las próximas dos a cubrirse el sábado y domingo. El viernes el recorrido original que tenía previsto su arribo en Al Duwadimi pero fue sustituido por Riyhad , lo que supuso una reducción en 100 kilómetros en pruebas especiales, aunque el enlace fue de 560 kilómetros. Los recorridos pautados en la séptima y octava etapa se invertirán, además de sufrir reducciones en la distancia, de allí que el sábado se disputará la que originalmente estaba prevista para el domingo aunque ahora bajo el formato de etapa Maratón, lo que obligará a los pilotos a no recibir asistencia técnica salvo por un par de horas disponibles a su arribo a Al Duwadimi.