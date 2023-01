DAKAR 2023 / Prensa 7 E3: Alula-Ha’il, 668 km, 447 especial (308 Classic)

La tercera especial más larga de esta Dakar queda neutralizada por una tormenta y abundante lluvia

La organización rescata lo posible de los kilómetros cubiertos por los participantes

La mayoría de pilotos salva el tipo y aprovecha la neutralización para evitar fatiga

En Classic, Vidaña y Fernández ceden el liderato de H3 por una penalización

Cinco formaciones del Pedregá Team se mantienen entre las 29 mejores absolutas de clásicos

Después del intenso pedregal de la etapa de ayer, a los participantes del Dakar les ha sorprendido hoy una tormenta con intensa lluvia y granizo que ha anegado muchos tramos de la etapa, como también las carreteras para las asistencias y hasta el campamento de Ha’il.

Tal ha sido la incidencia del agua y lo embarrado de las arenas, que la dirección de carrera ha tenido que neutralizar la etapa por pura seguridad. Claro que el enlace de más de 200 km por carretera, bajo una cortina de agua, ha sido helador para los motociclistas.

Con el paso de las horas, y para salvaguardar, en la medida de lo posible, los kilómetros cubiertos por los participantes, se ha publicado una clasificación de etapa y, consecuentemente, las provisionales derivadas de ello.

Motos y quad

Después de la penitencia de ayer, el argentino, nacionalizado estadounidense, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha mantenido el tipo en esta recortada jornada por la lluvia, cediendo media hora respecto al líder, pero logrando un meritorio octavo lugar del día, con 6 horas, 11 minutos y 49 segundos. Copetti se

mantiene tercero de la provisional de quads, acumulando 17 horas, 46 minutos y 5 segundos sobre su

Yamaha. Sigue mandando en la general el francés Alexandre Giroud. Con 48 minutos menos.

Con los tiempos asignados por la organización, el motociclista venezolano de Lara Nicolás Alberto

Cardona (95, KTM) baja dos plazas en la provisional de Rally2, donde ahora es vigésimo, con 17:04:39 sobre su KTM.

El barcelonés Pep Mas (64, Husqvarna), sin embargo, ha ganado una posición en la general de la

categoría, siendo ahora 50º de Rally2 con 19 horas, 36 minutos y 13 segundos.

El madrileño, de Villaviciosa de Odón, Javier San José Yétor (132, KTM) también asciende un puesto tras la peculiar jornada y es 61º de la provisional, con más de 20 horas sobre su KTM (20:15:33).

Tras el maratón de ayer y la tormenta de hoy, el melillense Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna)

escala tres posiciones en la provisional de Rally2, donde ahora es 78º acumulando ya 24 horas contra el crono encima de su máquina.

También sube tres puestos en la general de Rally2 el italiano Iader Giraldi (125, KTM), que ya es

80º con 25:34:04.

Por último, sumando un tiempo con penalización de casi 70 horas está el valenciano Rubén

Saldaña (133, KTM), todo pundonor que, tras el accidente y lesión de clavícula de ayer, aún no ha dicho adiós, con ánimo de reincorporarse al rali. Figura como 83º de Rally2, donde se mantienen 87 pilotos en

la tabla (130 en total de motos).

Classic

Para los clásicos se ha neutralizado al concluir el segundo tramo de regularidad, por lógicos motivos de seguridad, por lo que buena parte de los selectivo no ha contado hoy.

Tras el reordenamiento después de la tormenta, José Vidaña y Sergi Fernández (dorsal 724,

Mitsubishi) se han visto rebasados en la clasificación de H3 -debido a un penalización por velocidad- por los franceses Galpin (17º general), ahora 49 puntos por delante del tándem mallorquín-barcelonés de la L200, quienes ocupan la decimoctava plaza general.

Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz) conservan la segunda posición de la

categoría H1T, ascendiendo un puesto, ahora 26ª absolutos.

La segunda mejor formación del nutrido Pedregá Team son la que integran los cántabros

Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan), que mantienen sus posiciones tanto en la general,

22º, como en la clase H1, decimoterceros.

Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota). El dúo valenciano-mallorquín de ‘Un diabético en el Dakar’ han ganado dos plazas tras la tercera etapa, ascendiendo al décimo lugar en H2, y al 28º de la general de clásicos.

Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota). Hijo al volante y padre de navegante, los venezolanos han cedido de nuevo una posición, ocupando ahora la undécima plaza en H2 y la 29º general, estando

muy cerquita de Albero y Ledesma.

Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) escalan en la tabla tras la tormenta, siendo decimosextos en H2 y 36º absolutos.

El veterano tándem barcelonés que integran Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé

(805, Toyota) continúan figurando en el puesto 72º de la general, siendo 29º en H2.

Al cierre de la tabla se halla la pareja melillense integrada por Javier Burillo y Manuel López S.

(777, Mitsubishi), pendientes de si podían reiniciar su andadura en la prueba, tras la avería de motor.

La clasificación general provisional de Classic la siguen liderando los españoles Juan Morera y Lidia Ruba.

Por tanto, entre los 87 equipos de clásicos que aparecen en clasificación, el Pedregà Team tiene colocadas cinco tripulaciones entre los 29 mejores hasta el momento.

Día 5, etapa 4: Ha’il- Ha’il, con enlace de 148 km y especial de 425 km. Es la quinta especial más larga del rali, que pasa de 400 km. Para Classic, 118 km de enlace y 215 km de especial. El primer cuarto de especial lo constituyen montañas de arena de altura considerable; en tanto que la parte de regreso del bucle será a base de pistas de arena que requieren de dotes de navegación, con mucho uso de roadbook.