Es uno de los eventos más importantes de la ciudad de los canales, había comenzado hace una semana y tenía previsto concluir el próximo martes 4-M.

Los temores por la propagación del coronavirus en Italia, donde ya se registran 132 casos y dos fallecidos, han hecho que se cancele el carnaval de Venecia y se cierren las escuelas durante la semana próxima en Lombardía, Véneto y Piamonte.

El presidente de la región de Véneto, Luca Zaia, informó de que de acuerdo con el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, «se han cancelado todos los eventos públicos y privados y se ha dispuesto el cierre de escuelas y museos hasta el 1 de marzo, incluido el carnaval de Venecia».

El carnaval de Venecia, uno de los eventos más importantes de la ciudad de los canales, había comenzado hace una semana y tenía previsto concluir el próximo martes 4 de marzo.

La decisión de cancelar los eventos públicos y privados y todas las actividades escolares ya se había tomado en la región de Lombardía, la más afectada con 89 casos.

El número de contagiados por el coronavirus hasta el momento en cuatro regiones del norte de Italia asciende a 132, después de haber realizado cerca de 3.000 análisis a sospechosos de tener la enfermedad, informó este domingo el jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli.

El Coronavirus obliga a cancelar el Carnaval de Venecia was last modified: by

En : Noticias de Europa