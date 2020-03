El coronavirus sigue cambiando, expandiéndose y matando! En latinoamérica se detectaron 3 mutaciones más

El coronavirus sigue mutando, expandiendose y matando! En latinoamérica se detectaron 3 mutaciones más.

La secuencia completa del genoma del coronavirus сovid-19 presente en el organismo del primer paciente diagnosticado con esta enfermedad en América Latina fue descifrada el pasado viernes por un equipo de investigadores brasileros y británicos a menos de 48 horas de confirmarse el caso.

La información genética fue el resultado del análisis de laboratorio de una muestra recolectada de la porción nasal de la faringe del paciente. El hombre, de 61 años y oriundo de Sao Paulo (Brasil), realizó entre el 9 y el 21 de febrero un viaje por trabajo a la región de Lombardía (Italia), uno de los focos de transmisión más severos del nuevo coronavirus en Europa.

Durante los primeros días, no tuvo síntomas e incluso participó de una reunión con familiares, quienes posteriormente fueron puestos bajo observación.

Sin embargo, el 25 de febrero el hombre comenzó a presentar signos leves compatibles con el covid-19 —como fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal— y un día después se confirmó el diagnóstico de síndrome respiratorio agudo severa del tipo 2 (SARS-CoV-2).

De acuerdo con los análisis preliminares del estudio, publicados en el foro especializado Virological.org, el genoma del virus detectado en Brasil ha desarrollado tres mutaciones que lo diferencian de la muestra de referencia recolectada en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote.

Dos de las mutaciones observadas están presentes también en la secuencia identificada en un paciente de Múnich (Alemania) detallan los autores del trabajo.

Los expertos esperan que estos resultados sean de utilidad para la comunidad científica global a la hora de monitorear las modificaciones que atraviesa el SARS-CoV-2 con el tiempo y comprender cómo se dispersa por el mundo esta epidemia, que ya ha dejado más de 92.000 infectados y 3.100 víctimas fatales.

El coronavirus sigue cambiando, expandiéndose y matando! En latinoamérica se detectaron 3 mutaciones más

