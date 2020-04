El Equipo Mercedes de la F1 diseñó un respirador compacto, fabrican 1000 al día y regala los planos

El Equipo Mercedes de la F1 diseño un respirador compacto, fabrican 1000 al día y regala los planos.

El equipo de Mercedes de F1 diseñó sus propios modelos de respiradores en menos de 100 horas desde su reunión inicial. Desde la compañía explican que esos aparatos son escasos en el Reino Unido, por lo que los profesionales de Mercedes-AMG HPP «trabajaron las 24 horas para realizar la ingeniería inversa en un dispositivo que podría fabricarse rápidamente por miles».

Y así fue. No solo en tiempo récord habían conseguido replicar el diseño de los respiradores Mark I, sino que habían logrado mejorarlos en calidad y tiempos de producción. «El dispositivo Mark II ha reducido el consumo de oxígeno hasta en un 70% en comparación con el modelo Mark I».

La escudería Mercedes consiguió fabricar 10.000 unidades, las que tras conseguir la aprobación de la MHRA, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido, procederá a su distribución en los servicios de salud que lo requieran.

Para obtener una licencia gratis de la patente y los planos visite este enlace.

