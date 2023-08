El INAC inauguró curso de Idioma Ruso para ingenieros de EDYF

Prensa INAC- Enmarcado en la capacitación como parte de la transición del paso de Venezuela de Estado matrícula a Estado de diseño y fabricación (EDYF), el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Juan Manuel Teixeira Díaz, inauguró curso de Idioma Ruso dirigido a ingenieros de la Gerencia General de Seguridad Aeronáutica, el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil (IUAC) y la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA).

Con el objetivo de obtener niveles requeridos de competencia lingüística en el idioma ruso, logrando un aprendizaje de calidad, en procura de facilitar a los profesionales y técnicos su posterior capacitación en la República Federativa Rusa en el ámbito de la certificación de aeronaves y piezas, que es el siguiente paso en la formación de estos especialistas que conforman el selecto equipo de EDYF que tienen la importante misión de certificar el diseño y fabricación de Aeronaves y Partes Aeronáuticas.

Durante su discurso de apertura, el presidente del INAC destacó la importancia de la capacitación constante y el desarrollo de competencias para alcanzar los más altos estándares en materia aeronáutica. Asimismo, resaltó el compromiso del Instituto en promover la excelencia en la formación del personal involucrado en la seguridad y la innovación tecnológica en la aviación.

El proyecto de Estado matrícula a Estado de diseño y fabricación busca fortalecer la autonomía y la capacidad técnica de Venezuela en el ámbito aeronáutico, mediante la formación de profesionales altamente capacitados y la consolidación de alianzas estratégicas con organismos internacionales. La apertura de este curso de Idioma Ruso es un paso fundamental en esta dirección, ya que permite a los ingenieros expandir sus conocimientos y habilidades en la industria aeronáutica.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Transporte Venezuela y el INAC reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento y desarrollo de la aviación civil nacional, promoviendo la formación y capacitación continua del talento humano del sector aeronáutico.