El príncipe Carlos de Inglaterra está contagiado de coronavirus COVID-19

El príncipe Carlos está contagiado del coronavirus COVID-19. El heredero de la corona británica, el príncipe Carlos, está infectado de coronavirus, aunque los síntomas de la enfermedad son débiles.

«Ha mostrado síntomas leves, pero por lo demás sigue con buena salud y estaba trabajando desde casa durante los últimos días como siempre», reza un comunicado de la residencia real Clarence House.

«No es posible determinar de quién contrajo el príncipe el virus debido al alto número de compromisos que llevó a cabo en su papel público durante las últimas semanas», añade el texto.

La esposa de Carlos, Camila de Cornualles, también se sometió a la prueba del covid-19, pero dio negativo, según comunicó el portavoz de la Casa Real.

De acuerdo con las recomendaciones médicas, el príncipe, de 71 años, y su esposa se han aislado en su casa de Escocia.

Momentos después de que se diera a conocer el diagnóstico del príncipe, el Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel II goza de una buena salud, Asimismo, señaló que la monarca, de 93 años, tuvo su último contacto con el heredero el trono el 12 de marzo.

«Su Majestad la Reina sigue gozando de buena salud«, dijo el Palacio de Buckingham. «La Reina vio por última vez al Príncipe de Gales brevemente después de la investidura en la mañana del 12 de marzo y sigue todos los consejos apropiados con respecto a su bienestar».

