El Senado de EEUU absolvió a Donald Trump..

El expresidente Donald Trump fue absuelto este sábado en el juicio en el Senado, luego que los demócratas fracasaran a la hora de convencer a suficientes republicanos de condenar al exmandatario por el cargo de “incitación a la insurrección” por los disturbios durante la toma del Capitolio.

Los senadores votaron 57 contra 43 a favor de condenarlo, sin lograr la mayoría de dos tercios requerida.

El Senado de EEUU absolvió a Donald Trump was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Estados Unidos