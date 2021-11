En Australia, Una mujer ganó $700mil solo por vacunarse contra el COVID-19

En Australia, una mujer se ha convertido inesperadamente en millonaria al ganar el premio mayor de una lotería organizada para las personas completamente vacunadas contra el covid-19, informa la prensa local.

Joanne Zhu, de 25 años y originaria de China, ganó 1 millón de dólares australianos (unos 735.000 dólares estadounidenses) otorgado por la campaña ‘Million Dollar Vax’. Esta iniciativa fue creada por un grupo de filántropos y empresas con el objetivo de incentivar a la gente a inocularse, informó Actualidad RT.

Zhu, que reside en Sídney, reveló que planea celebrar una reunión familiar con ese dinero. «Quiero sacar a mi familia de China en primera clase y alojarlos en un hotel de cinco estrellas para el Año Nuevo chino si las fronteras están abiertas», dijo la afortunada. «Compraré regalos para mi familia e invertiré el resto del dinero para poder acumular más riqueza en el futuro y ayudar a las personas», agregó.

Joanne fue una de los casi 3 millones de personas que se registraron para participar en esa lotería desde inicios de octubre pasado. ‘Million Dollar Vax’ ha ayudado a impulsar el número de personas con al menos una dosis de la vacuna anticovid hasta más del 88 % de la población. Mientras que el 6 de noviembre, el país alcanzó una tasa de vacunación completa del 80 % entre la población mayor de 16 años

En Australia, Una mujer ganó $700mil solo por vacunarse contra el COVID-19 was last modified: by

En: Insólito