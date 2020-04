En Bélgica: Una anciana de 103 años superó el COVID-19, otra persona que se une al grupo de adultos mayores que han roto el paradigma de la OMS sobre que las personas de edad adulta están en mayor riesgo. Una mujer belga de 103 años infectada de coronavirus ha salido de la UCI este martes, tras pasar cerca de un mes en ese servicio del hospital Koningin Elisabeth Instituut, en la localidad de Oostduinkerke (Flandes occidental).

La abuela contrajo la enfermedad a finales de marzo tras una operación de rodilla y fue desde el primer momento ingresada y aislada en ese centro hospitalario.

Este martes 21-A, la paciente fue autorizada a abandonar la unidad de cuidados intensivos del hospital, donde había sido la primera en ingresar por coronavirus desde el inicio de la pandemia, informó la agencia Belga.

«Esta historia es la de la esperanza y dedicación de todo nuestro equipo», dijo el director general del centro, Gerd Callewaert.

Bélgica registró en las últimas 24 horas 170 fallecimientos por coronavirus (incluidos muchos casos sospechosos en residencias de ancianos) y 172 nuevas hospitalizaciones, mientras que 107 personas fueron dadas de alta.

