En el Zulia: Perros pitbull atacaron y mataron a niña de 10 años

El Moján, municipio Mara, Edo, Zulia.- En un municipio al norte de Maracaibo, tres perros pitbull atacaron a una niña de 10 años. La menor luchó por su vida casi un mes. La noche del jueves 7 de noviembre, Paula Caolys Villalobos Rodríguez falleció en el Universitario de la capital zuliana. Paula fue atacada por los tres Pitbull la tarde del pasado 10 de octubre. Había salido con una tía y una amiga de esta para una casa, donde está el pulilavado Tamacum, en la vía principal de San Rafael de El Moján.

Cuando la pequeña bajó del carro de su tía, en un descuido de las dos mujeres, la infante se acercó a los perros para tocarlos. Los canes respondieron con fiereza provocándole graves lesiones por las dentelladas. Todo ocurrió en segundos, lamenta la familia de la infante.

“Fue en cuestión de segundos. Mi nieta era hiperactiva y había que estar muy pendiente de ella. Mi hija dice que mientras entraron en la vivienda, se descuidaron y Paula se les escapó. Paulita en su inocencia se acercó a los perros y la destrozaron. El vigilante no podía quitársela a los perros. Le destrozaron el rostro, una pierna y sus glúteos. Si sobrevivía iba a ser un milagro”, explicó a un medio local.

Según Villalobos, la pequeña fue trasladada de inmediato al Hospital San Rafael de El Moján, pero por la gravedad de las heridas la remitieron a la UCI del HUM, donde falleció. Paula vivía en San Rafael de El Moján, cerca de la entrada de Las Cabimas. El abuelo agregó que la menor estudiaba cuarto grado en el colegio Nixon Mejías Romero.

«Paulita era muy inteligente, cariñosa e inquieta», describió.

Sobre los perros informó que esperan que funcionarios del Cicpc terminen las investigaciones para sacrificarlos. La niña, trascendió, iba a ser sepultada este mismo viernes, a las 2:00 pm, en el cementerio San José de El Moján.

Anteriormente, pero en la zona de Cabimas sucedió una situación similar con este tipo de caninos, la conclusión de los expertos es que si bien la raza no se inclina a la agresividad, la no educación del animal o la educación inclinada a la violencia por parte de los propietarios hace que los mismos desarrollen agresividad tanto a los conocidos cómo a los desconocidos por lo que también se conocen casos de ataques a sus dueños.

Con información de Panorama

