En España: Cuatro Municipios de Cataluña en Cuarentena total por el COVID-19. Junto con Santa Margarida de Montbui, Òdena y Vilanova del Camí, Igualada es una de las cuatro localidades de Cataluña en cuarentena. La medida significa que sus habitantes tienen prohibido salir de sus municipios.

En Madrid, se ha decretado el cierre de bares, restaurantes y discotecas de toda la región. La medida entrará en vigor a partir de este sábado, con la intención de frenar el brote de coronavirus que se está cebando especialmente con la región madrileña, donde ya se han registrado alrededor de 2.000 casos, aproximadamente la mitad de los confirmados en el país, y 40 muertes.

En la capital, además de los centros lectivos, ya se han cerrado todas las instalaciones municipales, como los museos o los centros culturales o deportivos. En las últimas horas se ha sumado también la clausura de las zonas infantiles de los parques madrileños.

En España: Cuatro Municipios de Cataluña en Cuarentena TOTAL por el COVID-19 was last modified: by

En : Última Hora