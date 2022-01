En Francia, descubren nueva variante del Covid-19.

Una nueva variante del coronavirus denominada como B.1.640.2. fue hallada en el sur de Francia.

Se estima que unas 12 personas se han contagiado con la nueva variante, al mostrar «una combinación atípica» en sus pruebas, informa el diario Le Matin. El primer caso fue identificado en un individuo que retornó recientemente al país desde Camerún.

La existencia de la nueva variante fue detectada por primera vez por parte de los médicos de IHU Infection Méditerranéenne en Marsella a principios de diciembre. Los especialistas anunciaron la identificación de una nueva cepa en pacientes procedentes de la comuna de Forcalquier en el departamento del Alpes de Alta Provenza.

Un artículo preimpreso, escrito por los expertos de un programa respaldado por el Gobierno francés y que debe ser revisado por pares, estima que la nueva variante contiene 46 mutaciones. De momento, no se detalla sobre la transmisibilidad de la variante, informó Actualidad RT.

La noticia llega después de que Francia registrara a finales de 2021 una cifra récord de contagios por la propagación de la variante ómicron. Así, el pasado 29 de diciembre se reportó unos 208.000 nuevos casos. Sin embargo, ahora las estadísticas han caído y este lunes se han contabilizado 67.461 infectados.

