En Inglaterra: Fallece Norman Hunter leyenda del Leeds United y campeón del mundo en 1966 por coronavirus

El ex futbolista Norman Hunter, leyenda del Leeds United y campeón del mundo con Inglaterra en 1966, falleció a los 76 años de edad por coronavirus.

Hunter llevaba varias semanas hospitalizado tras haber contraído el virus.

El que fuera defensa jugó 540 partidos para el Leeds, siendo el cuarto futbolista que más veces lo hizo con los Whites. Además, disputó 28 partidos con Inglaterra, participando en la conquista de la Copa del Mundo de 1966.

También jugó en el Bristol City y en el Barnsley antes de retirarse y entrenar al Leeds.

«El Leeds United está devastado con la pérdida del icono Norman Hunter», expresó el club en su web oficial.

«Deja un gran agujero en la familia Leeds United. Su legado nunca será olvidado y nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Norman en este momento tan difícil».

En : Deportes