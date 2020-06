En Maracaibo: Con el dólar estable y la gasolina a menor costo, el precio de los alimentos sigue en aumento

Maracaibo, Venezuela.- Con el dólar estable y la gasolina a menor costo, el precio de los alimentos sigue en aumento. De acuerdo al informe publicado por CODHEZ, se verifica que con el dólar estable y un precio de gasolina menor el costo de los alimentos sigue en aumento, algo sin sentido ya que estos dos elementos son los que los comerciantes siempre han usado cómo excusa para subir los precios de los productos básicos.

Hasta hace poco la excusa predominante era pagar la gasolina a 2 y 3 dólares el litro, aún cuando los sectores productivos se les garantizaba el combustible ellos aseguraban que no les llegaba, ahora cualquiera que pueda pagar la gasolina a $0.50 por litro a solo el 25% del precio que pagaban en el mercado negro los comerciantes los precios han subido más del 25%, algo totalmente a la inversa cuando debieron haberse relajado.

Un kilo de café en Maracaibo cuesta casi tres salarios mínimos

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) realizó el monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo durante la primera quincena de junio. En este lapso, la seguridad alimentaria de los marabinos continúa siendo una de las mayores preocupaciones en el contexto de confinamiento ante la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.

El alza de los precios, el bajo poder adquisitivo y la inaccesibilidad a algunos alimentos básicos por parte de los hogares marabinos, marcaron el inicio de junio, pese a la publicación por parte del Ejecutivo nacional, hace más de un mes, de la última lista de precios acordados (después de 4 listas previas) contentiva de algunos rubros alimenticios, cuya repercusión en los precios del mercado ha sido casi nula.

En el estado Zulia se mantiene la no aplicación de medidas de flexibilización que entraron en vigor a partir del primero de junio en otros estados del país; por tratarse de una región fronteriza y dada la multiplicación de casos de coronavirus en la región, cuyo foco principal de contagio, al parecer, es el mercado popular Las Pulgas. Esto, aunado al cierre de los principales mercados populares de la ciudad, afectan la movilización y complican el acceso a los alimentos indispensables para una dieta completa y balanceada.

Para esta quincena, el monitoreo se realizó entre los días 12 y 15 de junio, en 23 establecimientos de ventas de alimentos. Se destaca que los precios entre esta quincena y el cierre del mes de mayo aumentaron, en promedio, +4%.

Las proteínas cárnicas experimentaron una leve baja de precios. El precio del corte de primera y de segunda de la carne de res bajó en promedio un -4% y -1%, respectivamente. El kilo de pollo entero se redujo en un -5% con un valor en el mercado de Bs. 349.842,31, mientras que su precio regulado permanece en Bs. 292.793,20.

Por su parte, la pechuga de pollo aumentó en +5% en comparación con la quincena anterior, con un precio de Bs. 603.600,00, lo cual representa un 150,90% del salario mínimo, equivalente a Bs. 400.000,00. Entre tanto que las alitas aumentaron en +9%, pasando de costar 392.650,00 bolívares para alcanzar los Bs. 427.410,00 por kilogramo.

Los granos tuvieron una tendencia al alza. Las caraotas en Bs. 461.328,24 (+7%), las arvejas en Bs. 418.746,67 (+11%), las lentejas en Bs. 517.946,33 (+45%), y los frijoles en Bs. 445.800,00 (+28%).

En el caso del queso blanco semiduro, este aumentó su precio promedio +8%, ubicándose Bs. 771.551,58, mientras que su precio regulado es de Bs. 448.116,42. Esto denota una diferencia de Bs. 323.435,16, entre un precio y otro.

La harina de maíz y la pasta también tuvieron incremento en sus precios. El kilo de harina de maíz se encuentra en el mercado en Bs. 198.951,52, mientras que su precio regulado es de Bs. 173.176,47, con una diferencia del +14,88%; en lo que el kilogramo de pasta se consigue a un precio promedio de Bs. 310.470,43, marcando una diferencia de +33,77% con respecto a su precio regulado.

Además, en esta oportunidad Codhez hizo monitoreo de los precios del café y del azúcar. El kilogramo de café se encuentra en un precio promedio de Bs. 1.180.411,71, equivalente a casi tres salarios mínimos. En comparación con la última medición de su precio promedio en enero de este año, que se ubicaba en Bs. 287.370,12, refleja un aumento de +310,76%, mientras que su precio regulado desde el mes de mayo es de Bs. 310.646,44.

Comprar un kilo de café en Maracaibo, producto esencial en la dieta diaria del marabino, equivale a casi tres salarios mínimos, considerando que su costo actual representa 295% del salario mínimo vigente, sin contar el beneficio del cestaticket.

Por su parte, el azúcar en el mes de enero tenía un valor de Bs. 88.229,51, para este mes de junio ha alcanzado un precio de Bs. 200.470,65, con un aumento de +127,21%, y su precio regulado desde el mes de mayo es de Bs. 178.532,44.

La inseguridad alimentaria se agudiza en la región zuliana

En la primera quincena de junio, el precio promedio del conjunto de los 21 alimentos básicos monitoreados por Codhez se ubicó en Bs. 8.909.283,51. Esta cantidad equivale a USD 43,83, según la tasa de cambio promedio de los establecimientos monitoreados de Bs. 203.259,39/USD.

Como pudo evidenciar en el monitoreo, se mantiene la tendencia de altos precios en los alimentos básicos, mientras que el poder adquisitivo de los hogares se mantiene por los suelos, hasta extremos que hacen imposible una alimentación adecuada, y en este contexto de pandemia mundial, la situación se agudiza.

Codhez exige al Estado venezolano aplicar medidas que garanticen a las familias zulianas la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos, completos y saludables, a precios accesibles y reales; además, de garantizar a la ciudadanía la capacidad de contar con poder adquisitivo adecuado y suficiente que permita satisfacer sus necesidades alimentarias sin tener que sacrificar otras necesidades, así como el gasto de sus ahorros.

