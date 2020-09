En el marco del Día Mundial del Turismo

En Turismo Maso El Turismo nos conecta con lo que somos

La empresa apuesta por la importancia de mirar hacia dentro a través de los viajes experienciales como una forma de conectarse con la esencia de cada individuo en la búsqueda de ir más allá y vivir nuevas aventuras

Siempre hay que mirar hacia dentro para ver las oportunidades que el turismo ofrece para empoderar a personas y comunidades y así construir un futuro mejor para todos, bajo esta premisa Turismo Maso presentó el video: “el turismo nos conecta con lo que somos”.

Este material audiovisual, enmarcado en el Día Mundial del Turismo, cuyo lema para este año es: “Turismo y Desarrollo Rural”, busca exaltar las potenciales del turismo como una forma de conectar y transformar la industria de viajes y así crear experiencias únicas que marcan la diferencia, porque conocer tu país es conocerte a ti mismo, para entender de dónde vienes y hacia donde irás.

Para esta empresa, el turismo es sinónimo de crecimiento y desarrollo y para su impulso, es necesario mirar más allá, es por ello, que cuenta con una plataforma de emprendimiento para la formación y capacitación de emprendedores turísticos. Asimismo, apoya a las comunidades a través de su brazo social Eposak para transformar vidas a través del turismo.

Y es que tras esta pausa en el camino, Turismo Maso, empresa con 65 años dentro de la industria de viajes y experiencias, sigue apostando a Venezuela, a sus paisajes y al valor de su gente para juntos promover el desarrollo del turismo, porque el mejor viaje está por venir.

