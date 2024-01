En Venezuela, Autoridades aeronáuticas y ambientales evalúan estrategias para reducir riesgo operacional en aeropuertos

Autoridades aeronáuticas y ambientales evalúan estrategias para reducir riesgo operacional en aeropuertos

Prensa MPPT – INAC (10.01.2024).- Con el objetivo de reducir incidentes de riesgo producidos por factores ambientales, como la fauna que cohabita en las terminales aéreas, autoridades aeronáuticas y ambientales del Gobierno Bolivariano se reunieron este miércoles para evaluar estrategias y desarrollar planes de acción focalizados en continuar fortaleciendo la seguridad operacional.

En este sentido, instituciones, autoridades municipales, regionales y gubernamentales que conforman el Comité de Control de Fauna en los Aeropuertos y sus inmediaciones, elevaron propuestas y protocolos de acción para reducir la probabilidad de incidentes relacionados con la coexistencia de fauna silvestre en los espacios de los aeropuertos venezolanos, situaciones que representan riesgos para el óptimo desarrollo de las operaciones aeronáuticas.

Entre las propuestas analizadas destacan la consolidación de un nuevo sistema de gestión de fauna, que incluye, entre otros procedimientos, inspecciones técnicas a las terminales aéreas del país, jornadas de sensibilización a funcionarios y comunidades que hacen vida dentro y cerca de los aeropuertos, y la elaboración de un manual de fauna adecuado a las condiciones ambientales de cada terminal, todo esto con el propósito de garantizar máxima seguridad a los usuarios del transporte aéreo.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Transporte Venezuela, continúa desarrollando estrategias integrales para continuar impulsando operaciones seguras en beneficio del pueblo venezolano.

Prensa INAC – Ramses Fuentes / Fotografía: Laura Dávila