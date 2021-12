En Venezuela, se detectan al menos 7 casos de la variante Ómicron, en Venezolanos llegados desde países como Panamá, República Dominicana, España y Turquía dieron positivo a pruebas al llegar a aeropuertos.

Nicolás Maduro anunció que se detectaron en Venezuela los primeros siete casos de la variante ómicron del coronavirus en personas llegadas en viajes desde el exterior.

En un acto transmitido por la televisora estatal Maduro aseguró que venezolanos llegados desde países como Panamá, República Dominicana, España y Turquía habían dado positivo a pruebas al llegar a aeropuertos.

Agregó que la meta del gobierno es tener a 90% de la población venezolana vacunada a fines de año y que en la primera semana de enero del 2022 comenzará el proceso de aplicar una tercera dosis de refuerzo frente a la covid-19.

