En Venezuela, Según el CENDAS la cesta navideña está casi en los $400

La cesta navideña esta conformada por los productos alimenticios e insumos necearios para preparar la comida típica venezolana en temporada navideña para una familia de 5 personas.

De acuerdo a lo informado por el CENDAS:

Para preparar una ensalada de pollo o gallina se requieren Bs. 129,17

Para preparar un dulce de lechoza se requieren Bs. 31,30

Para adquirir las tradicionales frutas navideñas se requieren Bs. 390,58

Para preparar 50 hallacas se requieren Bs. 367,18

Para preparar el pernil navideño para 5 personas, se requieren Bs. 690,00

Para preparar pan de jamon a razón de 2 unidades, un para la cena del 24 y otro para el 31, se requieren Bs. 76,80

Para adquirir 2 unidades de Panettone un para la cena del 24 y otro para el 31, se requieren Bs. 110,96

Para un gran total de 1795,99 bs, un equivalente para el momento de este reporte de $USD 374.16

Desde el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), su director Óscar Meza, reflejó el reporte de la información que mes a mes recaban a través de todo el territorio nacional, señaló que el costo de la Cesta Navideña en noviembre de 2021 tuvo un precio de Bs. 1.795,99 o US$374,16, con tendencia a acercarse a los $USD 400.

En este mismo orden de ideas, afirmó que la cesta está conformada por 19 productos y resaltó que hubo un aumento en los precios en bolívares de Bs. 1.654,35, lo que significa +1.168% de incremento.

Criterios de análisis y resultados obtenidos.

El punto más resaltante es el referente al salario mínimo oficial en Venezuela que equivale a Bs.7, lo que significa que el mismo tiene una cobertura del 0,38% de la cesta navideña. Todo esto calculado a razon de el tipo de cambio en ese momento 4,80 bolívares por dólar.

En este comportamiento de los precios durante el mes de noviembre, al igual que en los meses previos, ha influido de manera determinante la estabilidad del tipo de cambio. Redacción NotiActual, datos fuente. CENDAS

En Venezuela, Según el CENDAS la cesta navideña está casi en los $400 was last modified: by

En: Economía