Ensañamiento atroz! Los «Pseudo-influencers» Jean Mary Curró y Alex Goncalves tenían años atacando a Dave Capella, de acuerdo con lo informado la animadora y modelo Marie Clare , compañera de trabajo de Dave Capella.

La animadora y modelo @marieclaireoficial envió un mensaje a @jeanmary_ y @elalexgoncalves tras haber afirmado que la campaña que se inició a través de #GoFundMe para cubrir gastos del tratamiento de @davecapella y su familia, era una estafa.

A través de su cuenta de Instagram, Harp expresó su opinión y rechazó las disculpas que los comediantes hicieron públicas el día de hoy luego de conocerse la muerte de Capella.

La difamación que hicieron estos elementos del difunto animador, Dave Capella, provocó que se detuviera la campaña de Gofundme que estaba encargada de recolectar el dinero para pagar un tratamiento que lo sacara de la gravedad que el COVID-19 le estaba provocando tanto a él cómo a su padre, quién también murió.

Todo esto porque las personas que potencialmente pudieron haber donado creyeron las palabras de los miserables pseudo- influencers difamadores, y del total que se requería que eran $40mil dólares durante un mes solo se pudo recaudar $100.

El actuar miserable de estos sujetos fue tanto, que el mismo Capella tuvo que hacer un video desde su cama donde estaba padeciendo la enfermedad haciendo un llamado a no tomar en cuenta a los que decían que era un estafador, posteriormente Capella falleció.

