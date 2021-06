En EEUU, Escándalo por filtración de correos de Anthony Fauci

En el momento en el que el mundo necesitaba de una dirección intelectual y especializada al respecto de la pandemia del Covid-19, una de las voces que más se escuchaba era la de Anthony Fauci , principal epidemiologio de los Estados Unidos, el país «más poderoso» del mundo.

Resulta que este señor que se presume de tener décadas de experiencia en la material se manejó de una forma muy inesperada.

En una solicitud realizada y apoyada por la Ley por la Libertad de la Información ,The Washington Post y Buzzfeed News publicaron miles de correos del «famoso» epidemiólogo de EEUU, donde se evidencia principalmente su mediocridad ante el manejo de la pandemia.

La correspondencia divulgada data del inicio de la pandemia del covid-19, cuando Fauci se convirtió en una de las figuras públicas más relevantes de EE.UU. Los correos de The Washington Post fueron enviados en marzo y abril, y los de Buzzfeed News entre enero y junio del 2020. En ambos casos se trata de documentos obtenidos legalmente según la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Algunos de ellos están muy censurados.

Fauci no estaba seguro del origen natural del SARS-CoV-2 desde el inicio. Así, en enero del 2020 recibió un mensaje de un médico quien aseguraba que el virus tiene «características inusuales» y pudo ser «diseñado», y prometió llamarle por teléfono en respuesta.

El 28 de marzo, recibió un mensaje del director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, George Gao, quien propuso: «Trabajemos juntos para eliminar el virus de la Tierra». «Superaremos esto juntos», respondió

No usen mascarillas, no hace falta.

Fauci no estaba convencido de la utilidad de las mascarillas. «En realidad, las mascarillas son para las personas infectadas, para evitar que propaguen la infección», escribió en febrero del 2020. En cuanto a los tapabocas disponibles en tiendas, afirmó que «no son realmente efectivos para defenderse del virus, que es lo suficientemente pequeño como para atravesar el material».

Subestimó el alcance de la pandemia.

En el mismo mes, el epidemiólogo envió un mensaje que muestra que no esperaba que la pandemia alcanzara la magnitud que tuvo en EE.UU. en el 2020. Se trata de la respuesta a la carta de un periodista, quien citó modelos epidemiológicos, según los cuales en el país morirían 500.000 personas. «Parece excepcionalmente alto», contestó Fauci. Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), el saldo mortal del virus superó los 592.000 fallecidos.

