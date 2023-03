Espectro Radioeléctrico en 2023: ¿qué podemos esperar en América Latina?

Varios países latinoamericanos han comenzado o anunciado procesos para la entrega de espectro radioeléctrico para servicios móviles, un insumo clave para el sector y determinante para la evolución tecnológica hacia la 5G

BUENOS AIRES, 7 de marzo de 2023.-A comienzos de este año, nueve países latinoamericanos han anunciado, comenzado o completado procedimientos para la asignación

de frecuencias de espectro radioeléctrico para servicios móviles, de acuerdo con una infografía publicada hoy por 5G Americas en base a un relevamiento propio. Se trata de Argentina,

Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay, cuyas administraciones han dispuesto el otorgamiento de más frecuencias para la industria de telecomunicaciones.

Vale recordar que cada país cuenta con un

marco regulatorio propio que establece las condiciones en que los procesos de concesión

o entrega de espectro radioeléctrico deben realizarse y los pasos que deben cumplirse para

la culminación del mismo. Además, las circunstancias existentes de cada mercado también influyen en estos procesos.

Entre las novedades, El Salvador acaba de adjudicar en febrero pasado 30 MHz en la banda de AWS (Advanced Wireless Services), comprendida en 1700-2100 MHz. Por otro lado, Panamá abrió una licitación orientada al ingreso de un tercer operador celular en el país, además de recibir solicitudes de asignación de espectro para los operadores existentes.

México, Colombia y Costa Rica han abierto consultas públicas para otorgamiento de espectro radioeléctrico en diversas frecuencias, tanto altas, medias y bajas, mientras que en Perú se relanzó una subasta para incrementar el espectro disponible en las bandas AWS-3 y 2,3 GHz.

Uruguay completó recientemente el proceso de consulta pública, y el borrador de bases y condiciones para la subasta de espectro radioeléctrico ya pasó al Poder Ejecutivo. Se espera que pronto se publique la convocatoria para esta subasta. En simultáneo, Argentina ya definió que realizará una concesión de 300 MHz en la banda de 3,5 GHz y se espera que en la primera mitad de este año se publique el pliego para la licitación. Finalmente, trascendió recientemente que Chile está preparando una nueva subasta de espectro comprendido también en la banda de 3,5 GHz.

