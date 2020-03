Esposa del presidente del Gobierno español positivo para coronavirus

La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, ha dado positivo en la prueba del coronavirus, según han indicado fuentes del Ejecutivo que aseguran que tanto ella como su marido, Pedro Sánchez, se encuentran bien.

Ambos se mantienen en el Palacio de la Moncloa y siguen en todo momento las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

El positivo de la esposa de Sánchez se ha detectado a través de las pruebas realizadas en las últimas horas a las personas más cercanas al presidente del Gobierno.

Esta semana ya se comprobó el positivo de las ministras Irene Montero y Carolina Darias.

