Expertos Australianos, encabezados por el presidente del Real Colegio de Médicos de Australasia, el profesor John Wilson, han definido al menos cuatro tipos de infectados con coronavirus covid-19, lo que hace más fácil establecer una relación epidemiológica para poder manejar mejor los datos al respecto de las áreas de contención y las restricciones sociales de cuarentena entre otras situaciones necesarias.

Según el experto, las personas que se infectan con el nuevo coronavirus pueden clasificarse en cuatro amplias categorías.

Primer Grupo: Las personas que son portadoras del virus pero no presentan ningún síntoma, estos pueden contagiar a otras personas sin siquiera saberlo, mucho más que los están en el período de incubación, ya que estos, se les suma el período de incubación más el período de la enfermedad que puede ser alrededor de un mes, dependiendo de cada caso.

Segundo Grupo: Son los que contraen la enfermedad pero solo les llega al tracto respiratorio superior, son los que presentan síntomas leves, como «fiebre y tos, y quizás síntomas más leves como dolor de cabeza o conjuntivitis».

Tercer Grupo: Son los que presentan síntomas más parecidos a una gripe fuerte, que se sienten tan mal que deben asitir a hospitales en búsqueda de control de los síntomas para no empeorar, en algunos casos tienen diarrea, cuadro complicado gástrico.

Cuarto Grupo: Son los que presentan un cuadro grave de la enfermedad, tienen todos los síntomas del anterior grupo y además presentan neumonía y debilitamiento rápido de su capacidad pulmonar. Mantienen una tos seca continua.

Expertos identifican al menos 4 tipos de infectados con Coronavirus Covid-19 was last modified: by

En : Salud y Vida Sana