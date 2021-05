Falleció Nemesio Montiel, profesor emérito de La Universidad del Zulia debido al Covid-19.

Nemesio Montiel, profesor emérito de La Universidad del Zulia (LUZ), antropólogo y presidente del Observatorio Wayuu Colombo Venezolano, falleció la madrugada de este 26 de abril como consecuencia de la Covid-19.

Montiel, de 78 años de edad, se encontraba recluido en una clínica de Maracaibo desde la semana pasada. El pasado 20 de abril sus familiares solicitaron 10 donantes de sangre para apoyar la fase de tratamiento del profesor, quien estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La información de su deceso la difundió el doctor Freddy Pachano a través de su cuenta de Twitter: “lamento informar el fallecimiento por COVID-19 del profesor Nemesio Montiel Fernández. Fiel defensor de los derechos de los indígenas de la Guajira”.

