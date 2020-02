Falleció por Coronavirus Médico que alertó sobre la epidemia y el gobierno chino lo silenció»

El doctor chino que advirtió sobre el coronavirus a sus colegas y que fue acusado en diciembre de «cometarios falsos» por organismos de seguridad locales, ha muerto por la infección sobre la que trató de avisar a sus colegas, informa el portal chino Global Times.

«El médico chino Li Wenliang, uno de los ocho denunciantes que intentó advertir a otros médicos del brote de coronavirus pero fue reprendido por la Policía local, ha muerto por el coronavirus este jueves en Wuhan».

Li Wenliang, escribió a sus colegas en los grupos de redes sociales WeChat el 30 de diciembre que siete casos de SARS fueron confirmados en un mercado de mariscos local. El médico desconocía que el nuevo coronavirus pertenece a otra cepa. La publicación de Li se extendió por varias redes sociales chinas y de inmediato se volvió viral, ya que la gente tenía cada vez más miedo al regreso del SARS.



Al día siguiente, Li y otros siete médicos, que publicaron en las redes sociales informes de una epidemia emergente, fueron convocados a la Policía de la ciudad de Wuhan. Se les advirtió que, en adelante, no hicieran «declaraciones falsas en línea» que pudieran socavar gravemente el orden público.En : Última Hora