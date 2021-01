Falleció por COVID-19 el Dr. EDDY RAMIREZ, reconocido Pediatra e Intensivista zuliano.

El reconocido pediatra e intensivista Eddy Ramírez falleció este #1Enero por COVID-19 en Maracaibo. El primer médico que muere por el virus este 2021 en el país. Le salvó la vida a tantos niños.

El covid-19, ha hecho estragos en el personal de salud venezolano.

Paz a sus restos.

