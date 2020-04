Falleció por COVID-19 la madre de Pep Guardiola .

Dolors Sala Carrió, madre del entrenador y exfutbolista español Pep Guardiola, ha muerto por covid-19 a los 82 años en Manresa (Cataluña, España).

El Manchester City, club británico en el que entrena Guardiola, ha comunicado esta noticia a través de Twitter este 6 de abril.

«Enviamos nuestro más sentido pésame en este momento tan angustioso a Pep, su familia y todos sus amigos», escribió ese equipo de la Premier League inglesa.

En : Deportes