Felipe Capozzolo: Venezuela requiere diseñar proyectos sustentables

La creación de proyectos sustentables en los ámbitos sociales, económicos, tecnológicos y

educativos brindan a la sociedad oportunidades de crecimiento y mejor calidad de vida.

Venezuela para avanzar requiere de planes con objetivos claros y que perduren en el tiempo.

Así lo expresó Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los

Servicios, durante el Congreso Internacional “Tendencias Empresariales, Innovación y

Emprendimiento”, organizado por el Centro de Emprendimiento de la Universidad Católica

Andrés Bello, extensión Guayana.

El representante gremial, indicó que para finales de 2020, el Producto Interno Bruto, PIB,

caería en un 30 por ciento y el consumo interno en un 70 por ciento. “Se requiere estimular el

consumo y pensar en el bienestar colectivo. Se deben crear planes para impulsar la

recuperación social y económica”.

Capozzolo, señaló que es primordial modificar el modelo educativo, desarrollar estrategias

enfocadas en fortalecer la formación y valores, a fin de obtener una sociedad justa e

incluyente.

En su ponencia, resaltó la importancia de generar encuentros para conversar acerca de la

situación que atraviesa el país, con la finalidad de buscar soluciones. “En Venezuela urge

una conversación profunda, es indispensable evitar los particularismos. Cuando todos

cooperamos los resultados son distintos”.

Por otra parte, aseveró que es esencial diseñar una marca país que destaque las

características de Venezuela. “Es fundamental resaltar lo propio. Colores, sabores y paisajes.

Y a través de los embajadores que tenemos por el mundo, hacer llegar nuestros productos”.

Consecomercio se ha preparado para transitar uno de sus mayores desafíos, que es seguir

promoviendo el comercio y los servicios en el marco de sus 50 años, a pesar de la pandemia

Covid-19 y el declive económico ocasionado por el confinamiento. Hombres, mujeres y

jóvenes continuarán trabajando, porque el talento de la gente es la nueva riqueza del país.

Para finalizar, Capozzolo enfatizó “El éxito ante el Coronavirus es colectivo. Tenemos

grandes retos y oportunidades.”

NOTA DE PRENSA