Feria de las Franquicias 2022 buscará reflejar el crecimiento que ha experimentado el sector

El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias, Carlos Eduardo Durán, aseguró que hasta la fecha se ha vendido 50 por ciento de los stands que participarán en la actividad

La Feria de las Franquicias 2022 que se realizará los días 11 y 12 de noviembre de 2022 buscará reflejar el crecimiento que ha tenido el sector, así lo expresó el presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias, Carlos Eduardo Durán, durante la preventa del máximo evento que se realizó este jueves en el hipermercado Que Papaya.

El dirigente gremial explicó que la actividad de noviembre estará enfocada en los modelos tercerizados de negocios nacionales e internacionales. También indicó que estará presente la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF).

Explicó que la Feria de las Franquicias 2022 contempla la participación de más de 40 stands al igual que rondas de negocios, ciclos de conferencias relacionadas a los emprendimientos y de cómo se transformaron en formatos exitosos.

Durán preciso que hasta la fecha se han vendido 50% de los stands que se darán cita a finales de 2022.

“La Feria de las Franquicias busca reflejar esa reactivación que venimos experimentando, unas diez marcas internacionales han entrado a Venezuela y hay más de 3.000 nuevos emprendimientos”, dijo.

Durán señaló que la meta de Profranquicias es recuperar más de 8.000 puntos de ventas que se han perdido en los últimos ocho años a consecuencia del decrecimiento que tuvo el aparato productivo nacional.

Crecimiento de las franquicias

Por otra parte, el representante gremial precisó que el sector ha tenido un crecimiento importante en el país, a pesar de la situación económica que afectó el desarrollo productivo en los últimos años.

En este sentido, aseguró que Profranquicias experimentó un alza de aproximadamente 50 por ciento en el número de sus afiliados y a su juicio, el comportamiento positivo se debe a la reactivación progresiva que han tenido las empresas

“Desde la Cámara Venezolana de Franquicias reportamos que un 70% de los afiliados, que en el último año y medio en vez de cerrar sus tiendas ha abierto al menos una”, acotó

Actualmente 250 marcas de franquicias hacen vida en Venezuela con 4.500 puntos de ventas aproximadamente.

Julio 2022