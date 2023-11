Gobierno Bolivariano rehabilita tramo en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro

Prensa MPPT (24/11/2023).- La Empresa Nacional de Mantenimiento Vial (Envial), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte junto a Hidrocapital, llevan a cabo los trabajos de rehabilitación en la recta de El Rosal, sentido hacia la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en la Gran Caracas.

En este sentido, el presidente de Envial, Isaías Aarón Narváez Barreto detalló: “Estamos dando respuesta inmediata al 1×10 del Buen Gobierno, a las afectaciones por una tubería de agua potable, que atraviesa la autopista que viene desde las Mercedes y se prolonga hacia la zona de El Rosal”.

Por otra parte expresó: “Esta afectación va a tener aproximadamente unas 72 horas de trabajo ininterrumpido, dónde ambas instituciones haremos lo posible para restituir esto con la mayor prontitud, garantizándole al usuario una movilidad segura y sustentable”.

De esta manera, las autoridades alertan a los usuarios y extienden la colaboración a los conductores que transitan por esa vía, a efectos de su paso por la zona, en aras de mitigar el impacto de la cola. Desde el Gobierno Bolivariano se ejecutan las reparaciones de la avería, para la restitución de carpeta asfáltica, en las próximas horas, en garantía de los servicios de vialidad en la ciudad capital.