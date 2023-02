Gobierno de Venezuela se prepara para reactivar las operaciones aéreas hacia las Islas del Caribe.

El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, MG Juan Manuel Teixeira Díaz, anunció que oficialmente a partir de este 3 de Abril, el Estado Venezolano iniciará operaciones aerocomerciales con Curazao y progresivamente con Aruba y Bonaire.

Este logro hecho en revolución, fue posible gracias a diversos encuentros entre Venezuela y Países Bajos, en donde se expuso el gran interés y potencial turístico que trae consigo la relación de ambas naciones.

De esta forma el INAC, cumpliendo con las instrucciones emanadas por el Ejecutivo Nacional, continúa abriendo el espacio aéreo venezolano con el fin de conectar naciones para la paz y contribuir con el desarrollo económico y turístico del mundo.