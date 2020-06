Griselda Reyes: El delivery y la tecnología transforman vida de los venezolanos

Para la líder nacional de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) Griselda Reyes, el Covid19 ha hecho que los venezolanos aprendan a experimentar nuevas tendencias tecnológicas, y que se ponga en práctica un método que se convertirá en elemento fundamental del desarrollo económico para muchos: el delivery. Por ello considera que “las empresas tienen que adaptarse a esos conceptos de consumo masivo si quieren mantenerse en un mercado que se acomoda vertiginosamente a la era coronavirus”.

Resaltó Reyes que en el sistema educativo también ha influido la pandemia y aceleró lo que pocos conocían: las clases a distancia. Aunque el tema no es nuevo, la práctica masiva ha hecho que todo el país se concentre en el tema de clases desde la casa. Considera la dirigente política nacional que el concepto “Una escuela, un hogar” tomó por sorpresa a muchos docentes que no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con ese plan, por diversos factores, siendo el más resaltante el de internet que no llega a todos los hogares. “A pesar del anuncio de Maduro de optimizar el servicio, la deficiencia es muy marcada y es una gran deuda para el éxito de esa educación a distancia”, aseguró.

Resaltó la también empresaria, que la economía ha cambiado por el coronavirus. “Hay personas que no estaban acostumbradas a la tecnología y ésta ha jugado un papel fundamental. El cierre de las agencias bancarias, por ejemplo, ha hecho que la gente haga sus transacciones financieras desde la seguridad de su hogar. También la pandemia ha creado una nueva forma de negocio como el delivery service, el auto-mac, take-out food o comida para llevar, entre otros novedosos conceptos que ofrecen a las personas la seguridad de poder adquirir sus productos desde la seguridad de su hogar sin necesidad de salir del mismo”, apuntó.

La líder de ACEP está consciente que el coronavirus cambió la vida de los venezolanos, no sabe si para bien o para mal, porque aún es muy reciente para medir las consecuencias. Lo que sí es cierto es que las adaptaciones han tenido que ser muy bruscas y ella espera que la gente le saque el lado positivo.

“Los venezolanos han entendido lo importante de la vida y se han enfocado en hacer deporte en casa, en ejercitarse cumpliendo con todas las medidas de seguridad y cuidando su integridad y la de su familia. Se ve un cambio de conducta en la gente, que apunta a pasos agigantados hacia el desarrollo en una sociedad muy convulsionada”, finalizó.

