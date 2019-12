Hallacas, ¿en serio?: Se necesitan cinco días de salario mínimo para comprar un rollo de pabilo

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) publicó el monitoreo de precios de alimentos correspondientes a la primera quincena de diciembre. En comparación con los precios de la segunda quincena de noviembre, se mantiene la tendencia al alza en los precios de los alimentos, y se destaca el alto costo de los ingredientes de la hallaca, plato infaltable para las familias zulianas en época decembrina.

La compra única de un ingrediente de la hallaca sobrepasa el salario mínimo vigente. En promedio, el precio de las aceitunas es de Bs. 336.033,57, equivalente a 224% del salario mínimo vigente, mientras que las uvas pasas se consiguen en Bs. 292.026,15, equivalente a 195% del salario. Otros ingredientes que se usan para el relleno de la hallaca mantienen esta tendencia: el kilo de cerdo se consigue en Bs. 213.589,29, y el de gallina en Bs. 119.311,86.

En diciembre de 2018, Codhez reportó que un día (Bs. 150) del salario mínimo de aquel entonces (Bs. 4.500) no alcanzaba para comprar el pabilo (Bs. 170). Este año, para el momento del monitoreo, se necesitan cinco días de salario mínimo para comprar un rollo de pabilo (Bs. 25.747,06). El bijao, por su parte, se consigue en Bs. 55.697, representando 37% del salario vigente.

Otros de los productos de la cesta básica tienen un precio promedio similar al del salario mínimo vigente. El kilo de queso blanco semiduro está en Bs. 148.226,91, representando 98,82%, mientras que la pechuga de pollo se encuentra en Bs. 146.840,00, siendo un 97,89% del ingreso mínimo mensual.

Para esta quincena de diciembre, valen más del 60% del salario, el cartón de 30 huevos (87,98%), el corte de res de primera (84,90%), las caraotas (74,35%), los muslos de pollo (71,57%), el corte de res de segunda (71,03%), los frijoles (63,45%), las alitas (61,08%), y la margarina (60,31%).

Además del queso blanco semiduro (+57%), y la pechuga de pollo (+49%), el cartón de 12 huevos (+28%), el pollo entero (+25%), y el arroz blanco de mesa (+25%), fueron los alimentos que más aumentaron. El cartón de 12 huevos pasó de costar Bs. 41.950,00 a Bs. 53.871,67, el pollo entero pasó de Bs. 70.946,74 a Bs. 88.714,04, mientras que el arroz, se ubicaba en Bs. 37.553,20 y ahora se consigue en Bs. 46.838,85. Otros alimentos como el tomate y la yuca mantuvieron un precio similar al de la quincena anterior, manteniendo un precio promedio de Bs. 28.698,46, y en el caso del tubérculo, Bs. 9.955,25.

Este monitoreo evidencia que, a pesar del aumento del salario mínimo en octubre pasado, no se garantizan las condiciones para que los venezolanos puedan acceder a tan solo uno de los alimentos de la canasta alimentaria. Comprar un pollo entero significa gastar casi 60% del ingreso mínimo mensual. En medio de la época decembrina, esta situación afecta de forma particular a los hogares puesto que el costo individual de los ingredientes de la hallaca duplica lo que se gana por el trabajo de un mes.

Codhez reitera que es obligación constitucional del Estado garantizar un salario suficiente que permita a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

