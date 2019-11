HAMBRE: 26.1 por ciento de los zulianos no desayuna y el 29.5 por ciento no cena

MARACAIBO.- 26.1 por ciento de los zulianos no desayuna y el 29.5 por ciento no cena. De acuerdo a un estudio realizado por la comisión de derechos humanos del Zulia, más del 26 por ciento de los zulianos no desayuna, asimismo, más del 29 por ciento de los habitantes del único estado región de Venezuela no cena.

De acuerdo a la ONG, los ingredientes utilizados para el desayuno son 54.1 por ciento el Queso, 46.1 por ciento las arepas y 24.8 por ciento la margarina.

Mientras que para la cena el 48.5 por ciento el Queso, 42.9 por ciento la arepas y 22 por ciento la margarina, pudiendo apreciarse que en los dos primeros items las cantidades se complementan, lo que podría inferirse que quienes logran el desayuno y la cena , la preparan con los mismos productos.

